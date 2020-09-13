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  • 373 engelliye tekerlekli sandalye! Mavi kapaklarla umut oldular
13 Eylül 2020 Pazar 22:35 | Son Güncelleme:

373 engelliye tekerlekli sandalye! Mavi kapaklarla umut oldular

373 engelliye tekerlekli sandalye! Mavi kapaklarla umut oldular

Eskişehir'de işçi emeklisi Halit Aydoğan (73) ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş (17), topladıkları plastik mavi kapaklarla 13 yılda 373 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı.

Sosyal medya sayesinde tüm Türkiye'nin desteğini aldıklarını ifade eden Melike Sarıtaş, "Yaklaşık 30 bin damacana kapağı bir sandalye ediyor. Küçük kapak olursa 200 bin adet gerekiyor. Kapakları geri dönüşüm firmasına veriyoruz. Oradan sağlanan gelirle tekerlekli sandalye alıp, engelli bireylere ücretsiz olarak veriyoruz" dedi.

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