Kıvanç Tatlıtuğ'un 350 bin TL'lik klasik tutkusu!

Otomobil ve motosiklet tutkusu olan Kıvanç Tatlıtuğ, garajına 1970 model Chevrolet Monte Carlo klasik araba ekledi. 350 bin TL değerindeki aracıyla dikkat çeken Tatlıtuğ, Armutlu Steakroom’da objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile evliliklerinin 4’üncü yılını Çanakkale’de kutlayan Tatlıtuğ, çok mutlu olduklarını söyledi. Oyuncu, dijital platformda dizi yapacağını ve yazın sinema filmi için kamera karşısına geçeceğini ifade etti.

DİJİTAL DİZİ GELİYOR



Tatlıtuğ, “Yeni gelişmeler oldu. Tiyatro gönlümde var ama şu dönem içerisinde dijital platforma dizi yapmak için anlaşmak üzereyiz. Bu sene dizi yapmak istiyorum. Yaza da sinema filmim var” dedi. Röportaj sonrası yeni aldığı 350 bin TL değerinde 1970 model Chevrolet Monte Carlo arabasıyla mekandan ayrılan Tatlıtuğ, evinin yolunu tuttu.

BENZER PROJELERDE ROL ALMAM



En son 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmindeki Saruhan rolüyle büyük ilgi gören ünlü isim, oynayacağı karakterlerin birbirlerine benzememesine özen gösterdiğini söyledi. Tatlıtuğ, "Yaptığım şeyin bir benzerini yapmamaya özen gösteriyorum. Bu benim kendi kariyerimdeki düşüncem" dedi.