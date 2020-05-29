30 Mayıs-5 Haziran 2020 haftalık burç yorumları... Koç şanslı Yengeç aşkı buluyor

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ



Astrolojik açıdan oldukça önemli bir haftaya giriyoruz. 3 Haziran günü ikizler burcunda geri gitmekte olan Venüs dünya ile güneş arasından geçerken, Venüs ile güneş kavuşumu gerçekleşecek. Venüs’ün sekiz yıllık döngülerinde beş kez gerçekleşen ve Venüs’ün alt kavuşumu olarak tanımlanan bu durum, astrolojik açıdan oldukça önem taşıyor. Sekiz yıl önce yine ikizler burcunda geri gitmekte olan Venüs’ün güneş ile alt kavuşumu 06 Haziran 2012 tarihinde gerçekleşmişti. Astrolojik açıdan hayatınızda ikili ve sosyal ilişkilerle bağlantılı olan sekiz yıllık bir döngünün sonuna geldiğimizi söylemek mümkün.

8 YILLIK BİR DÖNGÜ

Hayatınızda 2012 yılının Mayıs ve Haziran aylarındaki deneyimleriniz ile benzer temalarda gelişmelerin olduğuna şahit olabilirsiniz. Bu sekiz yıllık döngünün sonuna gelirken bazı insanların hayatınızdan çıkması ve yeni bir dönemin başlaması söz konusu olabilir. İlişkilerle ilgili derslerini alan ve olgun hareket edenler için bu dönem ödüllendirici de olabilir. Diğerleri için ilişkilerde ipler gerilebilir, hatta kopma noktasına gelebilir. Aynı gün Venüs ile Mars arasında zorlayıcı etkileşim olduğu için, ikili ve sosyal ilişkilerde fevri davranmaktan kaçınmalısınız. Karşı taraf ile empati kurmak ve onun haklarına saygılı olmak gerekiyor. Öfkeyle kalkanlar zararla oturacaklar. Dünyada ise, diplomatik ilişkilerdeki sorunlar artarak devam edebilir.

YAY’DA AY TUTULMASI

4 Haziran günü yay burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması ise, bu haftanın en önemli astrolojik göstergesi olacak. Dünyada uluslararası ilişkiler, hukuk, seyahatler, ticaret ve inançlar bağlamında önemli gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Normalleşme sürecinde bazı ülkelerde beklenmeyen gelişmeler yaşanabilir. Bizlerin hayatında ise, özellikle ekonomik konularda mühim gelişmeler yaşanabilir. Zira 30 Haziran tarihindeki Jüpiter- Plüton kavuşumunun ayak seslerini duyacağız. Gereksiz harcamalardan kaçınmanız gereken bir süreç devam ediyor. Yurtdışı ticaret yapanlar ve hukukçular için özellikle beklenmedik gelişmelerin yaşanacağını söylemek mümkün. Hepimiz için bu haftadaki krizlerin dönüşüm fırsatına evrilmesini diliyorum. Sevgiyle kalın, kendinize iyi davranın…

KOÇ

Bu hafta hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Özellikle eğitim hayatınız ve yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili bir dönüm noktasına geldiniz. Bu hafta alacağınız kararlar önümüzdeki ayları etkileyecek. Hukuki sorunlar konusunda daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Hafta başı ilişkilerle ilgili aktif adımlar atabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Mevcut ilişkide sorunları çözmek için hareket edebilirsiniz. Takip eden günlerde kredi ve borç konuları ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

BOĞA

Bu hafta ortak yatırımlarla ilgili radikal gelişmeler yaşayabilirsiniz. Miraslarla ilgili önemli haberleri alabilirsiniz. Risk ve tehlike içeren aktivitelerden uzak durmanızda fayda var. Sakarlıklara karşı da dikkatli olmalısınız. Hafta başı günlük rutin işleriniz gündemde olacak. Angarya işlerden kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili sorunları çözmeniz gerekebilir. Takip eden günlerde ilişkilerinizde ön planda olacak. Sevgiliniz ile plan yapabilirsiniz. Uzun zamandır aklınızda olan romantik dakikalar gerçekleşebilir.

İKİZLER

Bu hafta açık düşmanlıklar ve rekabet konusunda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sakin ve sağduyulu hareket etmeniz de fayda var. Rekabet içeren durumlardan uzak durmanızı öneriyorum. Eski sevgililerden haberi alabilirsiniz. Kafanız karışabilir. Mümkün olduğunca mantıklı hareket etmeniz gerekiyor. Sözleşmeler konusunda iki kere düşünmenizde fayda var. Hafta başı yaratıcılığınız oldukça yüksek olacak. Hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Takip eden günlerde işlerinizi halletmeniz gerekecek. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili karar alabilirsiniz. Yeni bir eleman almanız söz konusu olabilir.

YENGEÇ

Bu hafta diyet ve spora başlamanız mümkün görünüyor. Uzun zamandır kilo vermek istiyorsanız başlangıç yapmak için uygun bir haftadasınız. İşlerinizi hallederken yüksek efor sarf etmeniz gerekecek. Kendinize çok yormamaya çalışın. Aksi takdirde sağlığını risk altına girebilir. Hafta başı ev işleriyle uğraşmayı tercih edeceksiniz. Ailenizle vakit geçirmek ve anılarınızı yad etmek hoşunuza gidecek. Yeni projelerinizle ilgili ailenizden destek isteyebilirsiniz. Takip eden günlerde aşk hayatınız gündemde olacak. Çocuk yapma kararı alabilirsiniz.

ASLAN

Bu hafta aşk hayatınızla ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Mevcut ilişkinizi bitirme kararı alabilirsiniz. Ancak önce karşı tarafı dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Aşırı gurur yapmadan belki de affedici olmalısınız. Hobilerinize rahatlıkla vakit ayırabileceğinizi bir haftadasınız. Hatta yeni hobiler edinebilirsiniz. Hayattan gitgide daha çok haz alacaksınız. Haftanın ilk günlerinde iletişim trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Yeni bir araba almaya karar verebilirsiniz. Sözleşme fırsatları önünüze gelebilir. Takip eden günlerde ailenizle vakit geçirmek hoşunuza gidecek.

BAŞAK

Bu hafta ev ve emlak konularıyla ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Uzun zamandır çözmek istediğiniz miras konularını çözüme ulaştırabilirsiniz. Ailevi sorunları çözmek için uygun bir zamandasınız. Ancak gerilim yükselirse büyük resme bakarak çözüm üretmeniz gerekiyor. Takıntılı davranmaktan vazgeçin. Haftanın ilk günlerinde maddi konular gündeminizde olacak. Yeni bir yatırım yapmaya karar verebilirsiniz. Takip eden günlerde yakın çevrenizden destek isteyebilirsiniz. Ve yeni bir eğitime başlamaya karar verebilirsiniz. Yurt içi seyahatlerle ilgili gelişmeler bu hafta gündeminizde olabilir.

TERAZİ

Bu hafta yakın çevrenizle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Kardeşinizin veya kuzeninin bir sorununu çözmeniz gerekebilir. Fazla sorumluluk almaktan kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Hayatınızı değiştirecek önemli kararlar alabilirsiniz. Önünüze önemli sözleşme fırsatları gelebilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir seyahatte tanışacağınız bir kişi hayatınız üzerinde önemli bir etki yapabilir. Haftanın ilk günlerinde kendinizi oldukça aktif hissedeceksiniz. Yeni projeler başlatabilirsiniz. Takip eden günlerde önünüze önemli yatırım fırsatları gelebiliriz. Kalbinizin sesini dinleyerek karar verin.

AKREP

Bu hafta maddi konularla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir yatırım yapma kararı alabilirsiniz. Ancak bunun getireceği krizleri soğukkanlılıkla çözmeniz gerekiyor. Gereksiz harcamalar yapmak yerine mantıklı seçimler yapmalısınız.

YAY

Bu hafta hayatınız önemli ve beklenmedik gelişmelere oldukça açık görünüyor. Duygularınız ile mantığınız arasında kalarak seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Mümkün olduğunca mantıklı hareket etmeye çalışın. Aksi takdirde daha sonradan pişman olacağınız kararlar alabilirsiniz. Özellikle yeni projelerle ilgili dengeli hareket etmeniz gerekiyor. Ayrıca sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Haftanın ilk günlerinde arkadaşlarınız ile vakit geçirebilirsiniz. Üyesi olduğunuz kulüpler ve derneklerle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Takip eden günlerde kafanızı dinlemek isteyeceksiniz.

OĞLAK

Bu hafta gizli düşmanlıkları konusunda dikkatli olmalısınız. Hayatınızdan bazı insanları çıkartmanız gerekebilir. Hatta bazıları size yardım isterken yanlışlıkla hata yapmanıza sebep olabilirler. Bundan dolayı kendi kalbinizin sesini dinlemeniz gerekiyor. Hayatınızda bağımlılık geliştirdiğiniz insanlardan ve durumlardan arınmanız için ideal bir süreçtesiniz. Haftanın ilk günlerinde hedeflerinizle ilgili bir yeniden değerlendirme yapmanız gerekiyor. Kariyerinizi daha etkin bir şekilde yönetmek için kararlar alabilirsiniz.

KOVA

Bu hafta arkadaşlarınızla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üyesi olduğunuz sosyal topluluklarla ilgili gerilim yükselebilir. Mümkün olduğunca gereksiz tartışmaların içine girmemeniz gerekiyor. Aksi takdirde hayatınızda bir arkadaşınızın çıkması söz konusu olabilir. Ve hayallerinize ulaşmak için çabalarken önünüzde engellerin olduğunu farkına varabilirsiniz.

BALIK

Bu hafta kariyeriniz ile ilgili beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Önünüze çıkan engeller moralinizi bozabilir. Yılmadan cesaretle hareket etmeniz gerekiyor. Kimsenin cesaretinizi kırmasına izin vermeyin. Tek başınıza hareket etmeniz gerekiyor. Patronlarınızla aranızda soğuk rüzgârlar esebilir. Mümkün olduğunca aldırmamaya çalışın. Hayatınızdaki otorite figürlerinin size yeterince destek vermediğini hissedebilirsiniz. Ama aslında desteğe ihtiyacınız yok. Haftanın ilk günlerinde maddi konularla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.