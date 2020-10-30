30 Ekim okullar tatil mi, bankalar açık mı? 30 Ekim 2020 resmi tatil mi?

30 Ekim Cuma gününün tatili olup olmadığı veliler, öğrenciler ve çalışanlar tarafından merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. 28 Ekim'de yarım gün tatil olmuştu ve 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı olması sebebi ile resmi tatildi. Peki, 30 Ekim okullar tatil mi, iş yerleri açık mı?

30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ, İŞ YERLERİ AÇIK MI?

29 Ekim Ulusal bir bayram olduğu için resmi tatildir. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Yani resmi tatil 29 Ekim’in ardından sonra erer. 30 Ekim günü resmi tatil değildir. Kısacası 30 Ekim okullar ve iş yerleri hizmet vemeye devam edecek.

RESMİ TATİLLER 2021

Yılbaşı

1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2021 yılında cuma gününe denk geliyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2021’de cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

Emek ve Dayanışma Günü



1 Mayıs, 2009’da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2021 yılında cumartesi gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı

2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021’de perşembe gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

Kurban Bayramı

2021’de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

Zafer Bayramı

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.