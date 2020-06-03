3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kutlanıyor! Dünya Bisiklet Günü mesajları ve sözleri...

Bugün, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü... 7'den 70'e bisiklete binmeyi seven ve günlük yaşamında kullanan vatandaşlar bisikletle ilgili en güzel mesajları ve sözleri araştırıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Dünya Bisiklet Günü'ne özel olarak "2023 yılına kadar ülke genelinde 4 bin 775 kilometre bisiklet yolu yaparak bisikleti yaygın ulaşım araçlarımızdan biri haline getireceğiz." açıklamasında bulundu.

3 HAZİRAN DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünyada iki yüzyıldır kullanılmakta olan ve uzun ömürlü oluşu ve çok yönlü kullanılabilmesiyle benzersiz kabul edilen aynı zamanda basit, uygun fiyatlı, güvenilir, temiz, çevreye uygun, sürdürülebilir ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletin önemine dikkat çekmek amacıyla 3 Haziran'ı Dünya Bisiklet Günü ilan etti.

NEDEN BİSİKLET?

Çünkü bisiklet basit, uygun fiyatlı, güvenilir, temiz, çevreye uygun bir sürdürülebilir ulaşım aracıdır.

Çünkü bisiklet bir kalkınma aracı olarak hizmet verebilir, eğitim, sağlık hizmetleri ve spora erişimi sağlar.

Çünkü bisiklet ve bisikleti kullanan arasındaki sinerji yaratıcılığı, toplumsal etkileşimi güçlendirir, bisikletli yerel çevresinde neler olduğunun anında farkına varır.

Çünkü bisiklet sürdürülebilir ulaşımın bir sembolüdür, sürdürülebilir tüketim ve üretim adına olumlu bir mesaj verir ve iklim üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kutlu olsun.

7'den 70'e bisiklet sevdalısı olan herkesin Dünya Bisiklet Günün'ü kutlarım.

"Hayat bisiklete binmek gibidir. Dengede kalmak için, hareket etmeye devam etmen gerekir." Albert Einstein

"Bisiklet geleceğin önemli bir parçası. Olmak zorunda. Spor yapmak için spor salonuna arabayla giden toplumda bir yanlışlık var." Bill Nye

"Bisiklet merak uyandırıcı bir araçtır. Yolcusu, aynı zamanda motorudur." John Howard

"Bisiklet, kadınların özgürleşmesine dünyadaki diğer her şeyden daha fazla katkı sağlamıştır." Susan B. Anthony

"Dünya çevresinde yapılacak bir tur bile, tek bir pedalın dönmesiyle başlar." Scott Stoll

"Bisiklet kocalar kadar iyi birer arkadaştır ve eskiyip döküldüklerinde, kadınlar toplumu şoka uğratmadan eskisinden kurtulup yeni bir tane alabilirler." Ann Strong

"Ölüm dediğinin bir efendisi olmayabilir; fakat bisiklet, en mütevazı deyişle ölümün kölesi de değildir." James E Starts