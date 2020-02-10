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  3. 3+1’i sahte içki imalathanesine çevirmişler! Hassas burunlu komşu yakalattı

3+1’i sahte içki imalathanesine çevirmişler! Hassas burunlu komşu yakalattı

3+1’i sahte içki imalathanesine çevirmişler! Hassas burunlu komşu yakalattı

İstanbul Sultangazi'de bir apartmandaki 3+1 dairesinde sahte içki yapan iki kardeş, anason kokusunu alan hassas burunlu komşunun şikayetiyle yakalandı.

Devrim TOSUNOĞLU 

Polis ekipleri, imalathaneye çevrilen dairenin tuvalet dahil her yerinde çok sayıda sahte alkol şişesi ele geçirdi.

M.S ve S.S isimli iki kardeş gözaltına alınırken koliler halindeki 242 şişe sahte içki ve 15 bin sahte bandrole el konuldu. Sahte alkol üretmekten daha önceden kayıtları olduğu ortaya çıkan iki kardeş, tutuklanıp cezaevine gönderildi. 

 


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