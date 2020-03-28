29 Mart Pazar günlük burç yorumları... İşte günün şanslı burçları

KOÇ

Bugün arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. Sizden olumlu şekilde etkilenmeleri sizin lehinize gelişiyor.

BOĞA

Yakın dostlarınızla birlikte biraraya gelecek ve bir takım sürümce de olan işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Aile içi sorunlar gündem kazanacak.

İKİZLER

Bugün arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olsanız bile onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacaktır. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da arttıracak ve kişiliğinizi ortaya koyacak işlere damganızı vuracaksınız.

YENGEÇ

Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi birleştirmek isteyecektir. Çocuklarınızın bir takım sorunları ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.



ASLAN

Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz. Finans konularına temkinli yaklaşmanızın nedeni, maddi kayıplardan korkuyor olmanız.

BAŞAK

Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var ve olayların mantıksal yönlerine yorum getirerek, gerçeğe daha fazla yaklaşıyorsunuz.



TERAZİ

Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Karşıt eviniz Kova'da ilerleyen Ay, en az kendiniz kadar özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilir ve onun fikirleri ile çarpışmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinize her konuda güveniyorsunuz.

AKREP

Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Kişiliğinizin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmaktan yanasınız. Yaşamınızla ilgili yenilenme söz konusu olacaktır.



YAY

Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz



OĞLAK

Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantık ve akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilikler peşindesiniz ve imkanlarınızı kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz.



KOVA

Ay'ın olumlu etkisini fiziksel anlamda hissediyorsunuz. Bugün ikili ilişkilerinizde duygusal davranmaktan kaçınmalısınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Partnerinizle bazı ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor.

BALIK

İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil. Sade ve yumuşak yapınızın altında, çelik gibi bir irade var ve olayların olumsuz yönlerini çok çabuk görebiliyorsunuz.

