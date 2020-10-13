25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor

THY’nin ihalelerinden satın aldıkları unutulan eşyaların yanı sıra gümrüklerde el konulan eşyaları satan Aziz Korkmaz, “Adam takma dişini unutuyor mesela. Çantasını unutunca içindeki takma dişini de unutmuş oluyor. Valizde taşınabilir her şey unutulmuş olabiliyor. Unutulan ilginç eşyalar arasında protez ayak, bacak da çıkıyor. Bunları belirli bir fiyat ödeyerek açık arttırma ile satın alıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Piyasada örneğin 500 TL’ye satılıyorsa biz 150 TL’ye veriyoruz” dedi.