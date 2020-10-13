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13 Ekim 2020 Salı 19:26 | Son Güncelleme:

25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor

25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor

Uçuş stresi, telaş başta olmak üzere çeşitli nedenlerle uçakta unutulan eşyaları bir yıl depoda bekletildikten sonra açılan ihale ile THY'den satın alarak Avcılar'da satışa çıkaran Aziz Korkmaz, bavullardan antika denilebilecek ürünlerden protez dişe kadar çeşitli eşyaların çıktığını söyledi.

THY’nin ihalelerinden satın aldıkları unutulan eşyaların yanı sıra gümrüklerde el konulan eşyaları satan Aziz Korkmaz, “Adam takma dişini unutuyor mesela. Çantasını unutunca içindeki takma dişini de unutmuş oluyor. Valizde taşınabilir her şey unutulmuş olabiliyor. Unutulan ilginç eşyalar arasında protez ayak, bacak da çıkıyor. Bunları belirli bir fiyat ödeyerek açık arttırma ile satın alıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Piyasada örneğin 500 TL’ye satılıyorsa biz 150 TL’ye veriyoruz” dedi.

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