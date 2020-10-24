25 Ekim günlük burç yorumları

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Eşinizle kısa, sürpriz yolculuklara çıkarak günü değerlendirebilirsiniz. Uzunca süredir yaşadığınız gerginlikleri atlatabileceğiniz güzel bir iki gün bulunuyor, bu fırsatı kaçırmayın. Kalbinizi acıtan küs kaldığınız arkadaşlarınızdan barışmakla alakalı ufak mesajlar alabilirsiniz, küslük enerjisini sürdürmemelisiniz. Üniversite ve eğitimle ilgilenenler için ise orijinal fikirli projelere hazırlık için parlak fikirler üretebilirsiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

İş yerinizdeki otoriteden yana kendinizi ne kadar gergin hissetseniz de, sizi ilgilendirecek büyük bütçeli projelerle sizi ödüllendirmek için yöneticileriniz hazırlık aşamasında. Bugün aile bireylerinizle vakit geçirmek için güzel bir gün. Büyüklerinizin sağlığıyla ilgilenmeli ve ihtiyaçlarını gidermelisiniz. Sağlık problemi yaşayan Boğa burçları bugünden sonra biraz daha kendilerini toparlayacaklar. Aşk ve ilişkilerde yanlış anlamalara fırsat vermemeniz gereken bir gün.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Uzunca süredir görüşemediğiniz akrabalarınızla görüşmek ve onları ziyaret etmek için güzel bir gün. Aşk ve ilişkilerden yana umutsuz olduğunuz bugünlerde bugün alacağınız ani haberlerle mutlu olacaksınız. Kariyerinizle alakalı önümüzdeki aylarda ortaya koyacağınız projeleriniz için hazırlık yapabilirsiniz. Yolculuk yapan İkizler, eşyalarını kaybetmemeye dikkat etmeli.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Güne sağlığınıza çok dikkat ederek başlamalısınız. Tansiyon ve damar rahatsızlığı olan Yengeçler günü daha sakin geçirmeli. İnternet ortamından alacağınız manipülasyonlar ve haberlerle alakalı canınız biraz sıkılsa da bilin ki üzüldüğünüz her konudan arınıyorsunuz. Gün içerisinde sezgileriniz oldukça artacak yaşadığınız eş zamanlıkları mutlaka takip etmeli ve hayatınızın içine katmalısınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün kendinizi oldukça mutlu hissedeceksiniz. Ortaklar, dostlar ve eşinizden gelebilecek sürpriz haberlerle güne başlayacaksınız. Küçük arkadaş gruplarınızla sosyalleşmek ve bekar olan Aslan burçları için uzunca süredir tanıdığı belki yarım kalan belki de bir türlü size açılamayan arkadaşlarınızdan sürpriz haberler alabilirsiniz. Yolculuk yapıyorsanız bazı aksiliklerle karşılaşabilir ama yaşayacağı aksilikler hayatında önemli tanışmalara sebep verebilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün ne işe, ne de borçlarınıza ve sağlık problemlerinize odaklanmayın, sadece kendinize ve sevgiye nasıl da layık olduğunuza odaklanmalısınız. İlahi yardımın sizinle birlikte olduğunu fark edeceğiniz mucizevi bir gün. Sizin fark etmemekte ısrar ettiğiniz kişiyle alakalı ani haberler ve gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şans vermek için acele etmeyebilirsiniz ama belki de yaşayacağınız güzellikleri ön yargınızla birlikte kaçırıyor olabilirsiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Uzunca süredir çocuklarıyla görüşemeyen Terazi burçları bugün sürpriz kavuşumlar yaşayacaklar. Ani aldığınız güzel haberler sizi ruhsal manada iyileştirecek. Bugün dikkat etmeniz gereken şaşırtıcı güzellikleri yaşarken aniden söylememeniz gereken sırlar ağzınızdan çıkabilir. Gün içerisinde dedikodu enerjisine girmemeye özen göstererek, günün keyifli yanlarını yaşamaya çalışabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Güne psikolojik anlamda zorlanarak başlayabilirsiniz. Alacağınız haberler karşısında gerginlikleriniz artacaktır. Meditasyon ve dua ederek günü geçirmek içsel gerginliğinizi azaltacaktır. Aşk konusundan yana beraberliğinizde karşılıklı fikir alışverişiniz oldukça güzel ancak bu beraberliği ailelerle paylaşma vakti artık gelmiş olabilir. İş hayatınızdaki stresi, arkadaşlarınıza ve dostlarınıza yansıtmamanız günü kaliteli geçirmenizi sağlayacaktır.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün eşiniz ile birlikte keyifli zaman geçireceksiniz. Çocuklarınızın sorumluluğunu paylaşabilirseniz ve olası sağlık problemleriyle alakalı eşinize destek olabilirseniz, eşinizin size hayranlığını arttırmış olursunuz. Bekar Yay burçları ise ani alacakları haberler ile neşelenebilir ve önümüzdeki günlerde eski aşklara yeşil ışık yakmak için hazırlık yapabilirler.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Uzunca süredir özlediğiniz yakınlarınızla kavuşmanız günü mutlu geçirmenize sebep olacak. Çocuklarınızdan alacağınız destek sizi çok mutlu edecek. Eşinizle birlikte geçireceğiniz güzellikler sizi mutlu ederken, ruhsal manada oldukça güçleniyorsunuz. Küs olduğunuz akrabalarınızı gün içerisinde aramanız, onların duasını almanız sizi pek çok negatif enerjiden koruyacaktır. Parasal konulardaki uzunca süredir beklediğiniz hukuksal mücadele girişimleriniz için planlar yapabilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün kendinizi daha net ortaya koyabileceğiniz bir gündesiniz. İçinizdeki kuruntuların bir kısmını paylaşmaya hazırsanız kendinizi net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Kendinizi ortaya koymak istediğiniz plan ve projelerle alakalı oldukça başarılı olacağınız destekler alıyorsunuz. Olası terslikler oluşursa nazar boncuğunuz olsun, üzülmeyin.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Aile bireylerinizin sağlığıyla ilgilenmelisiniz. Onlardan gelecek kıymetli nasihatleri yabana atmayınız. Eşinizle aranızdaki paylaşımları artırmanın yolu evinizin içindeki güzelliklere odaklanmak olacaktır. Bugün dua enerjisinde olmanız, ilahi anlamda hayatınıza ve evinize katacağınız güzelliklere sebep olacaktır. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.