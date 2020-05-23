23 Mayıs 2020 günlük burç yorumları belli oldu! Koç, Aslan, Başak, Yay, Balık burcu 22 Mayıs günlük burç yorumları…

23 Mayıs günlük burç yorumları konuyla ilgilenenler tarafından araştırılmaya başladı. İkizler burcunda dün itibariyle gerçekleşen yeni ay adeta astrolojinin odak noktası oldu. İkizler özellikle iletişim alanını temsil ettiği için dikkatli olunması gerekenler oldukça fazla. Yeni ay etkilerinin ise 10 gün kadar sürmesi bekleniyor. Koç, Aslan, Başak, Yay, Balık burcu 22 Mayıs günlük burç yorumları siz değerli okurlarımız için derlendi…

YENİ AY DÖNEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

22 Mayıs Cuma günü itibariyle İkizler burcunda ilk derecelerde Yeni ay gerçekleşti. Bu sürecin ve etkilerinin ise 10 gün kadar sürmesi bekleniyor. Yeni ay dönemi genel bağlamda tüm burçlar için bir kararsızlık hali getirebilir. Kendimizde net olmayan enerji ise muhtemelen karşı tarafa da yansıyacaktır. Kesinlikle bu dönemde ani kararlar verilmemeli, bir karar alınırken 2 kez düşünülmeli. Hatalara, pişmanlıklara ve aksiliklere oldukça açık bir dönemde bulunuyoruz. Derslere odaklanmak, yeni bir kitaba başlamak ve genel olarak eğitici öğretici bir şeylerle meşgul olmak hem alınan verimi artıracaktır hem de ruh halimize son derece iyi gelecektir. 23 Mayıs 2020 günlük burç yorumları haberimizin devamında yer alıyor. İyi okumalar…

23 MAYIS 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Ay tüm gün İkizler burcunda olacak. Bugünlerde kısa seyahatleriniz gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde düşüncesizce çıkışlar gösterebilirsiniz. Üzerinizde birikmiş olan enerjiyi etrafınıza karşı dengeli olarak kullanmaya çalışmalısınız. Aksi takdirde kalp kırıklıkları ve beklenmeyen iletişimler söz konusu olabilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Yeni ay sonrasında daha çok parasal konularınıza odaklanıyor olacaksınız. Cüzdanınızı ilgilendiren meselelerde plansız hareketlerde bulunmak sizi ay sonunda zorlayabilir. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. İlişkilerinizde ise uyum ve cesaret söz konusu olacak.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU

Yeni ay sizin burcunuzda gerçekleşti. Dolayısıyla yeni ay enerjisiyle birlikte kendinizle ilgili başlatmak istediğiniz ne varsa bugünlerde beklemeli ve ayın hilal fazında başlatmanız iyi olacaktır. Ruh haliniz bir 8-10 gün kadar değişken olabilir. Dengede tutmaya çalışmak sizi yoracaktır; en iyisi akışına bırakın.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Ay İkizler burcunda ilerlerken yalnız kalıp zihinsel kapasitenizi arttıracak kitaplar okuyabilirsiniz. Çevrenizden uzak kalmak size iyi gelecektir. Sabah saatlerinde ani öfke problemleri yaşamanız oldukça olası. Sakin kalmaya ve sabırlı olmaya çalışın.

ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugünlerde sosyal çevrenizdeki kişilerden alacağınız yeni ve şaşırtıcı haberler olabilir. Birlikte yeni birtakım işlere girebilirsiniz. Oluşabilecek gerginliklere ise dikkat etmelisiniz. Aklınız ve içgüdüleriniz hem iş hayatınızda hem de özel yaşamınızda sizi başarıya ve mutluluğa götürmeye yardımcı olacaktır.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Ay’ın İkizler burcunda ilerleyeceği 23 Mayıs Cumartesi günü gelecek hedefleriniz ile ilgili konular sizin için önemli hâle gelecek. Ancak sorumluluklarınızın yüzünüze karşı hatırlatılması sizi sinirlendirecek gibi gözüküyor. Hafta sonu genel itibariyle hayal gücünüzün ve yaratıcılığınızın yüksek olacağı için verimli bir şekilde kullanmalısınız.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU

İkizler burcundaki yeni ay sonrasında yurt dışı ve yabancılarla ilgili önemli gelişmeler söz konusu olabilir. İletişim içerisinde olduğunuz kişilerle yeni bir proje hakkında görüşebilirsiniz. Zira fikirlerinizin somutlaştığı ve uzun dönemli planlar haline gelmeye başladığı bir sürece giriş yapıyorsunuz.

AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugünlerde harcamalarınızla ilgili plansız hareketlerde bulunmamalısınız. Eşinizin veya partnerinizin kaynakları ile ilgili yeni bir gündem oluşabilir. Sabah saatlerinde ise düşüncesizce çıkışlar gösterebilirsiniz. Kendinizi açmak konusunda bu kadar rahat olmanız bugüne kadar yaşanmış fakat konuşulmamış problemlerin de çözüme kavuşmasına yardımcı olabilir.

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU

Ay’ın İkizler burcunda ilerlediği bugünlerde dengesiz enerjiler sizi sarabilir. Aynı zamanda ikili ilişkilerinizde birtakım tartışmalar içerisinde olabilirsiniz. Sabrınızı korumaya özen göstermelisiniz. Etrafınızdaki kişilerin sizin vizyonunuzdan, bilginizden ve fikirlerinizden faydalanmasına izin vermeniz, yol gösterici rolüne bürünmeniz ve bu kişiler için bir yol çizmeniz kendi yeteneklerinizin farkına varabilmeniz için de oldukça güzel bir yöntem olabilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Çalışma şartlarınızla ilgili konulara fazlaca odaklanabilirsiniz. Ay’ın Mars ile olan kare açısının sizii zorlayıcı durumlarından dolayı sabah saatlerinde etkilenebilirsiniz. Bu durumda öfke patlamaları kaçınılmaz olacaktır. İçgüdülerinizin sizi yanıltmayacağı ve aşk hayatınızda sağlam adımlar atmanıza yardımcı olacağı bir sürece giriş yapıyorsunuz.



KOVA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bu haftadan itibaren günlük rutin işleriniz oldukça yoğun olacak. Hayatınızdaki sorunları çözmek için kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Yanınızda çalışan kişilerden destek görebilirsiniz. Diyet ve spora başlamak için ise çok uygun bir dönemdesiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Yeni bir aşk ilişkisine yelken açabilirsiniz. Ya da mevcut sevgili ile oldukça güzel günler geçirebilirsiniz. Yaratıcılığınız oldukça ön planda olacak. Yeni hobiler edinebilirsiniz ve yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Hayattan keyif almaya başladınız. Bu durum sizin çok daha cesur ve girişken hareket etmenize sebep olacak.