23-29 Mayıs 2020 haftalık burç yorumları: Balık aşka, terazi başarıya odaklı

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ

Venüs’ün ikizler burcundaki geri hareketi devam ederken, ikizler burcunun yönetici gezegeni Merkür 28 Mayıs günü yengeç burcuna geçiş yapacak. İlişkilerde duygusal beklentilerin oldukça yüksek olacağı bir süreç başlıyor. Özellikle 29 Mayıs günü Venüs ile Satürn arasındaki zorlayıcı etkileşimin de katkısıyla birlikte, ilişkilerinizde mutsuz ve baskı altında hissedebilirsiniz. Alıngan ve sübjektif davranmaktan kaçınmalısınız. Yanlış anlamalara yenik düşmemek için olayları tarafsız değerlendirmeniz gerekiyor. Sadece duygularınızı dinleyerek değil, mantığınızı da devreye sokarak karar almanız gerekiyor. Sözleşmelerle ilgili olarak da makul kararlar almanızı öneriyorum. Dünyada sular ve denizler ile ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Ayrıca liderlerin fevri tepkiler verdiklerine şahit olabiliriz.

TAKINTILAR ARTACAK

Bedeninizle ile ilgili takıntıların da bu hafta arttığına şahit olabilirsiniz. Kendinizi her halinizle sevmeye çalışın. İçe dönmek ve kendinizle olan ilişkinize yatırım yapmak gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Size iyi gelen hobiler ile ilgilenmelisiniz. Yeni bir girişimde bulunmak içinse, 25 Mayıs gününü değerlendirebilirsiniz, çünkü o gün Mars ile Uranüs arasında olumlu etkileşim olacak. Hayatınıza yeni bir anlam katacak, değişim yaratacak projelerle ilgili girişimde bulunabilirsiniz. Uyanmanızı ve farkındalık kazanmanızı sağlayacak bir çevrimiçi kursa başlamak için de 25 Mayısa yaklaşan günleri tercih edebilirsiniz. 25 Mayıs günü aynı zamanda Venüs ile Merkür paralel olduğu için, aşk hayatınıza ilişkin makul bir karar vermek için bu günü değerlendirebilirsiniz. İlişkilerinizde etkin iletişim kurmak için de uygun olacak.

DENGEDE KALINMALI

Haftanın geneline bakıldığında, Merkür’ün burç değiştirmesi dışında önceki haftalardaki astrolojik etkilerin devam etmekte olduğunu görüyoruz. İlişkilerde denge, idrak ve irade sahibi olduğunuz sürece, bu haftaki astrolojik etkileri doğru bir şekilde yönetebilirsiniz. Sosyal ilişkilerde yalan, dedikodu, bilgi kirliliği gibi olumsuz durumlardan mümkün olduğunca uzak durmaya devam etmenizi öneriyorum. Aksi takdirde kendinizi gereksiz durumların içinde bulabilirsiniz.

KOÇ



Bu haftadan itibaren ev ve emlak konuları ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni projeleriniz için ailenizden destek isteyebilirsiniz. Yeni bir eve taşınmak ve evinizi dekore etmek için uygun bir süreçte olacaksınız. Hafta başı evde vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Hafta sonuna doğru iş trafiğiniz yoğun olacak. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili sorunları çözmeniz gerekebilir. Günlük sorunları çözerken daha analitik davranmanızda fayda var. Olaylara yüzeysel yaklaşırsanız bazı sorunları görmeniz kolay olmayabilir.



BOĞA



Bu haftadan itibaren yakın çevre ilişkileriniz önem kazanıyor. Kardeşleriniz ve kuzenlerinizden destek görebilirsiniz. Yeni bir araba almanız mümkün olabilir. Ayrıca yeni sözleşme fırsatları karşımıza çıkabilir. Hayatınızı değiştirecek kararlar alma zamanı geldi. Çarşamba günü evde vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Tamirat işleri gündemde olabilir. Hafta sonuna doğru aşk hayatınız renklenecek. Sevgilinizle vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Hayattan daha fazla haz almaya başlayacaksınız. Değişime açık olmak size iyi gelecek.

İKİZLER



Bu haftadan itibaren maddi konular hayatınızda önem kazanmaya başlıyor. Yatırımlara ilişkin önemli kararlar verebilirsiniz. Yeni maddi kaynaklar bulmanız mümkün olacak. Ancak gereksiz harcamalar yapmamaya özen göstermelisiniz. Çarşamba günü eğitim hayatınızla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Kardeşlerinizle ilgili önemli haberleri alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru yeni projeleriniz için ailenizden destek isteyebilirsiniz. Ev ile ilgili problemleri çözmeniz söz konusu olabilir. Genel olarak ilişkilerde çok daha temkinli olmanız gerekiyor. Yüzeysel yaklaşımlarınız ilişkilerinizin sonlanmasına sebep olabilir.



YENGEÇ



Bu haftadan itibaren hayatınızı değiştirecek kararlar alabilirsiniz. Sözleşme fırsatları kapınızı çalabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Seyahatleri programlamaya başlamanız de mümkün görülüyor. Çarşamba günü maddi konular gündeminizde olacak. Yeni bir yatırım yapmanı söz konusu olabilir. Hafta sonuna doğru araba ile kısa bir yolculuk yapabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Ailevi ilişkileri dengelemeniz gereken bir dönemdesiniz. Artık kendinizi düşünme zamanınız geldi. Bu ay size yenilikler getirecek.

ASLAN



Bu haftadan itibaren kabuğunuza çekilmek isteyeceksiniz. Yalnız kalmak size iyi gelecek. Önümüzdeki döneme ilişkin yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Hayatınızdaki enerji vampirlerinden uzak kalmak size iyi gelecek. Yaratıcılığınız artacak, hayallerinizi yeni projelere dönüştüreceksiniz. Gizli düşmanlıklar konusunda dikkatli olmalısınız. Ayrıca bağımlılıklardan arınmak için harika bir dönem başlıyor. Hafta sonuna doğru iyi bir bütçe planlaması yapmak isteyeceksiniz. Böylece yeni yatırımlarımız için bir kenara para ayırabileceksiniz.



BAŞAK



Bu haftadan itibaren yeni arkadaşlar edinmeye başlayacaksınız. Yeni bir sosyal çevreye girmek size çok iyi gelecek. Kulüplere ve derneklere üye olabilirsiniz. Hayallerinizin peşinden cesaretle gitmeye başlayacaksınız. Hedefinize ulaşmanız artık an meselesi olacak. Çarşamba günü kendinizle vakit geçirmek isteyeceksiniz. Hafta sonuna doğru çok daha aktif hissedeceksiniz. Hayatın içine karışmak ve yeni planlarınızı gerçekleştirmek size iyi gelecek. Ayrıca diyete başlamak ve spor yapmak için harika bir süreçtesiniz. Sağlığınıza özen göstermek sizi motive edecek.

TERAZİ



Bu haftadan itibaren kariyerinizle ilgili çok önemli gelişmeler olacak. Alacağınız kararlar hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak. Patronlarınızla iletişim kurmak için uygun bir süreçtesiniz. Terfi isteyebilirsiniz. Eğer bir iş sahibi değilseniz yeni bir iş bulmanız söz konusu olabilir. Hayatınızdaki otorite figürlerinden destek göreceksiniz. Çarşamba günü arkadaşlarınızla vakit geçireceksiniz. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızdan haber alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru yalnızlığın tadını çıkaracaksınız.



AKREP



Bu haftadan itibaren eğitim hayatınızla ilgili önemli gelişmeler olacak. Yeni bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili önemli kararlar alacaksınız. Hayatı sorguladığınız ve yeni bir yön belirlediğiniz bir dönemden geçmektesiniz.



YAY



Bu haftadan itibaren ortak yatırımlara girmeniz mümkün görünüyor. Hayatınızdaki paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili önemli bir süreç başlıyor. Bir yatırım yapmak için kredi çekmeniz söz konusu olabilir. Eşinizin maddi durumuyla ilgili olarak da mühim gelişmelerin yaşanacağı bir dönem. Riskli aktivitelerden uzak durduğunuz sürece hayatınızda istediğiniz dönüşümü gerçekleştirebilirsiniz. Krizleri soğukkanlılıkla yönetmek, sizin kazançlı çıkmanızı sağlayacak. Çarşamba günü yurtdışı işleriniz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.



OĞLAK



Bu haftadan itibaren ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alacaksınız, yeni bir aşk ilişkisine adım atabilirsiniz. Evlenme kararı almanız da mümkün görünüyor. İlişkilerde şans sizden yana olacak. Yeni sözleşme fırsatları da kapınızı çalabilir. Rakiplerinize karşı avantajlı durumda olacaksınız. Ortaklıklar size şans getirecek. Çarşamba günü paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Kredi ve borç konuları ile ilgili karar alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru medya ve yayıncılık konuları ile ilgili bir iş yapıyorsanız avantajlı olacaksınız.



KOVA



Bu haftadan itibaren günlük rutin işleriniz oldukça yoğun olacak. Hayatınızdaki sorunları çözmek için kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Yanınızda çalışan kişilerden destek görebilirsiniz. Diyet ve spora başlamak için çok uygun bir dönemdesiniz.



BALIK



Bu haftadan itibaren aşk hayatınız oldukça yoğun olacak. Yeni bir aşk ilişkisine yelken açabilirsiniz. Ya da mevcut sevgili ile oldukça güzel günler geçirebilirsiniz. Yaratıcılığınız oldukça ön planda olacak. Yeni hobiler edinebilirsiniz ve yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Hayattan keyif almaya başladınız. Bu durum sizin çok daha cesur ve girişken hareket etmenize sebep olacak. Çarşamba günü işlerinizi halletmeniz gerekecek. Biraz yorulabilirsiniz. Hafta sonuna doğru sevgilinizle yine güzel vakit geçirerek yorgunluğunuzu üzerinizden atacaksınız.

