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  3. 22 yılda 250 hastaya can oldu
18 Haziran 2020 Perşembe 08:01 | Son Güncelleme:

22 yılda 250 hastaya can oldu

22 yılda 250 hastaya can oldu

3 ayda bir kan veren Aytekin Sevil, 22 yılda 88 ünite kan bağışında bulundu. Sevil, bağışladığı kanlar sayesinde bugüne kadar 250 lösemi hastasını hayata bağladı.

ANONSLARDAN ETKİLENDİ

Van’da 4 çocuk babası Aytekin Sevil (54), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde 22 yıl önce başhekimin makam şoförlüğünü yapmaya başladı. Kan gerekmesi halinde yapılan anonslardan etkilenen Sevil, kan merkezine bağış yapmaya başladı.  

PLAKETLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

3 ayda bir kan vermeyi sürdüren Sevil, 22 yılda 88 ünite kan vererek, 250 lösemi hastasına umut oldu. Sevil, bu örnek davranışından dolayı, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden tarafından plaket ile ödüllendirildi.

Aytekin Sevil, "Kan grubum A Rh negatif. Acil durumdaki kadın doğum hastaları içinde 3 ayı beklemeden kan veriyorum. Lösemi hastalarına umut olduğum için çok mutluyum” dedi.

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