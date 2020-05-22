22 Mayıs 2020 günlük burç yorumları : Boğa, İkizler, Terazi, Akrep burcu 22 Mayıs günlük burç yorumları nasıl?

22 Mayıs günlük burç yorumları konuyla ilgilenenler tarafından araştırılmaya başladı. İkizler burcunda gerçekleşen yeni ay astrolojinin odak noktası olmuş durumda. İkizler özellikle iletişim alanını temsil ettiği için dikkatli olunması gerekenlerin yanında şanslı olunabilecek noktalar da bulunuyor. Boğa, İkizler, Terazi, Akrep burcu 22 Mayıs 2020 günlük burç yorumları nasıl? sorusunun yanıtı haberimizde…

22 Mayıs İkizler burcunda ilk derecelerde Yeni ay gerçekleşiyor. Yeni ay dönemi genel bağlamda tüm burçlar için bir kararsızlık hali getirebilir. Kendimizde net olmayan enerji muhtemelen karşı tarafa da yansıyacaktır. Kesinlikle bu dönemde ani kararlar verilmemeli, bir karar alınırken 2 kez düşünülmeli. Hatalara, pişmanlıklara ve aksiliklere oldukça açık bir dönemde bulunuyoruz. Derslere odaklanmak, yeni bir kitaba başlamak ve genel olarak eğitici öğretici bir şeylerle meşgul olmak hem alınan verimi artıracaktır hem de ruh halimize son derece iyi gelecektir. 22 Mayıs 2020 günlük burç yorumları sizlerle…

22 MAYIS 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bazı arkadaşlarınız sizi arayıp, bir yerlere götürmek için zorlayabilirler. Hatta bu yüzden bazı planlarınızı da ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Eğer bu durum gerçekleşirse aklınız ertelediğiniz planlarınızda kalmasın çünkü yeni gireceğiniz durumlar sizin için çok daha verimli olabilirler.

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Sevdiğiniz ve anlaşabileceğiniz insanlarla bir arada bulunabilir, dinlendirici veya eğlenceli şeyler yapabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde sizi memnun edebilecek bazı haberler alabilirsiniz. Duygusal olarak son derece uyumlu ve hoş görülü yapıda olmanıza rağmen karşı cins ilişkileriniz beklediğiniz seviyede olmayabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU

Eğer evli ya da sürekli bir ilişkiniz varsa birlikte olduğunuz kimseyle hafif bir anlaşmazlık yaşamanız olasıdır. Bu anlaşmazlık canınızın sıkılmasına ve birçok konuda isteksizlik duymanıza sebep olabilir. Genel olarak dikkatsiz ve dağınık yapıda olacağınız için karşılaşabileceğiniz anlaşmazlıklara sizin tutumlarınız da sebep olabilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün karşı cinsle yeni arkadaşlıklar kurmaya açık ve bu konularda şanslısınız. Ancak üzerinizdeki kararsız yapınız nedeniyle aşk hayatınızla ilgili fırsatları değerlendiremeyebilirsiniz. Eğer bu konuda çıkan bir fırsatın bir daha elinize geçmeyeceğini zannediyorsanız ne yapıp yapıp, gerekli girişimde bulunmalısınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bazı duygusal karışıklıklarınız olmasına rağmen bugün her konuda inanılmaz derecede şanslısınız. Şansınız, karışık duygusal yapınızdan kaynaklanan hatalarınızı örtecektir. Karşınızdaki kimselere istemeyerek olmadık şeyler söyleyebilirsiniz fakat büyük ihtimalle onlar bunu ya fark etmeyecekler ya da fazla üzerinde durmayacaklardır.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Yapmayı çok istediğiniz bir konuda, sizi çekemeyen birisinin engellemesiyle karşılaşmanız olasıdır. Bu durumda önemli fedakarlıklara katlanmak zorunda kalabilirsiniz. Durum sizi fazlasıyla sinirlendirse bile kendinize hakim olursanız hem tatsızlıkların çevrenize yayılmasını önlemiş olursunuz hem de yeni bir hareket planı yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün çevrenizde olumsuz hayallere sahip kimseler bulunabilir. Onların her şeye olumsuz gözle bakmalarından etkilenmemeye çalışmalısınız. Eğer siz de onlara uyarsanız, gününüzü boşa geçirmiş olursunuz. Siz bir kadınsanız bir erkekten önemli bir hediye almanız ya da büyük bir iyilik görmeniz mümkündür.

AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU

Pahalı bir hediye almanız ya da karşı cins ilişkilerinizle ilgili olan, hiç beklemediğiniz bir gelişmeye sevinmeniz olasıdır. Dikkat edeceğiniz tek şey, gelişmelerden şımarmamak ve ayaklarınızı yere sağlam basmaktır. Fazla büyük hayaller kurmaya başlar ya da kendinizi dev aynasında görürseniz bu hayallerinizden uyanmanız üzücü olabilir.

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU

Siz bir kadınsanız birlikte olduğunuz erkeğin bugün sizden uzakta olması ya da ihmalci tutumuyla canınızı sıkması olasıdır. Siz bir erkekseniz davranışlarınızla birlikte olduğunuz kadını kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Hangi cinsiyetten olursanız olun bugün çevrenizdeki kimselerden birinin aşırı maddiyatçı tutumu sizi şaşırtabilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Uzak bir yerden gelen güzel bir haber ya da yine uzak bir yerden gelen sevdiğiniz bir kimse olabilir. Fiziksel olarak son derece güçlü ve hareketlisiniz. Hemen hemen her durumda çok fazla aceleci davranabilir ve bu aceleciliğinizle olmadık sakarlıklara sebep olabilirsiniz. Bugün aile büyüklerinizden gelen bir sevinç yaşayabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Fiziksel rahatsızlıklarınız varsa onlardan kurtulabilir ve çok daha güçlü hale gelebilirsiniz. Siz bekar bir kadınsanız evlilik konusu gündeme gelebilir ve bir karara bağlanabilir. Siz bir erkekseniz kadınlara son derece çekici görünebilirsiniz. Özellikle siz bir nakil aracı kullanıyorsanız her zamankinden daha uyanık olmaya gayret etmelisiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Yapmayı planladığınız masrafların çok azıyla günü kapatmanız olasıdır. Pahalı hediyeler vermeye ve almaya açıksınız. Yakınlarınızın sizi sevindirecek sürprizleri olabilir ve yine aynı şekilde siz de çevrenize hoş sürprizler yapabilirsiniz. Bugün olabilecek olan gelişmeler önümüzdeki günler için bazı planlar yapmanıza sebep olabilirler.