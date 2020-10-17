21 bin çocuk sokaktan kurtarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı" çerçevesinde, "çocuk işçiliğine sıfır tolerans" ilkesiyle yürüttüğü çalışmaları etkin bir şekilde sürdürüyor. Son iki yılda mobil ekiplerin sayısını 81 ilde yaygınlaştırarak 139'a çıkaran Bakanlık, sokakta çalıştırılan, dilendirilenler ile okul devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama, suça yönelme gibi riskleri bulunan binlerce çocuğun yaşamına dokundu. Bugüne kadar toplam 21 bin 713 çocuğa ulaşıldı. Çocuklar ve aileleri kendilerine uygun sosyal hizmet modelleriyle buluşturuldu.