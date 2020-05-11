20 yıl sonra 11 ülkede yaşanamayacak

Hindistan, Bangladeş ve Pakistan topraklarının büyük bir kısmında, kuzeybatı Avustralya, Kızıldeniz ve Meksika Körfezi kıyılarında, Kaliforniya’da, Güneydoğu Asya, Güney Çin, Afrika ve Karayipler’in bir kısmında aşırı sıcaklık ve nem atakları gözlendiğini açıkladı.