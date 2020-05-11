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  3. 20 yıl sonra 11 ülkede yaşanamayacak

20 yıl sonra 11 ülkede yaşanamayacak

20 yıl sonra 11 ülkede yaşanamayacak

Dünya koronavirüs ile uğraşıyorken, Amerikalı ve İngiliz bilim insanları, dünyanın interaktif haritasını çıkardı. Isı ve nem kombinasyonlarının işlendiği haritada, dünyada çok yakında yaşanamayacak ülkeler açıklandı.

Hindistan, Bangladeş ve Pakistan topraklarının büyük bir kısmında, kuzeybatı Avustralya, Kızıldeniz ve Meksika Körfezi kıyılarında, Kaliforniya’da, Güneydoğu Asya, Güney Çin, Afrika ve Karayipler’in bir kısmında aşırı sıcaklık ve nem atakları gözlendiğini açıkladı.


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