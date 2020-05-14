20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? 15 Mayıs sokağa çıkma izni kuralları neler?

15 Mayıs sokağa çıkma izni kuralları neler? sorusunun yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılıyor. 20 yaş ve altına yönelik vatandaşlara yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbir 4 Nisan 2020 tarihinden itibaren uygulanıyordu. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde bu kapsamdaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındığı açıklandı. 65 yaş üstü ve 15 yaş altı sokağa çıkma izinlerini kullandı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı haberimizde...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Sokağa çıkmaları kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arasındaki gençlerin, 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunuyor.

15 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA İZNİ KURALLARI NELER?

15-20 yaş arasındaki gençlerin sokağa çıkacakları gün ve saatee uyması gereken kurallar:

- Yürüme mesafesiyle sınırlı olmak

- Sosyal mesafe kuralına riayet etmek

- Maske takmak

öz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 'nci maddesi gereğince idari işlem uygulanacak. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

HAFTAYA HANGİ GÜNLER SOKAĞA ÇIKMA İZNİ VAR?

Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecek.