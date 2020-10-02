Gülük burç yorumları: 2 Ekim Cuma günlük burç yorumları yayında!

Üzerimizden bir Koç dolunayı geçti. 2 Ekim günlük burç yorumları dolunay sonrasında burçların özellikle nelere dikkat etmeleri gerektiğini bildiriyor. Ani öfke patlamaları, fevri hareketler ve tezcanlılık bu dönem işinize yaramayacaktır. Aksine işlerinizin ters gitmesine de yol açabilir. Koç dolunayının burç yorumları üzerindeki etkisi sizin için değerlendirildi...

2 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Baş ağrısı çekmeniz muhtemel, sizin için birkaç gün gergin geçebilir. Dikkat edin, kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantık ve akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bir süredir maddi sıkıntılar içerisindeyseniz, artık rahat bir nefes almanın zamanı geldi. İlginç gelişmeler olabilir. Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU

Eşiniz ya da sevgilinizle tartışmaya açık bir gün. Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve bir takım askıda kalan işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Duygusallığınızdan feragat etmeniz şart, aksi takdirde üzülen taraf olabilirsiniz. Gönül meselelerinde daha gerçekçi olmalı, bazen şartları zorlamamalısınız. Bugün eş ya da sevgilinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilir ve onun fikirleri ile çarpışmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinize her konuda güveniyorsunuz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU

Ailevi meselelerle meşgul olacaksınız. Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var ve olayların mantıksal yönlerine yorum getirerek, gerçeğe daha fazla yaklaşıyorsunuz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Sevdiğiniz kişinin yapacağı sürpriz sizi sevindirebilir. Siz de zaman zaman ona jestler yapmalı, gönlünü almalısınız. Bugün arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olsanız bile onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacaktır. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Sağlık sorunları gündeme gelebilir. Çok yakın bir dost ya da akrabanızın sıkıntısını dinlemek, ona yol göstermek zorunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz.

AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU

Birkaç önemli görüşme yapabilir, önemli kararlar alabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU

Mücadele verdiğiniz, olması için çırpındığınız ne varsa çok yakında olabilir. Hayallerinize kavuşmaya ramak kaldı. Yeter ki pes etmeyin, azimle savaşmayı sürdürün. Maddi konularda değişik fikirlere açıksınız. Bugün kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Fikirlerinizi paylaşmadan önce karşınızdaki kişinin güvenilirliğinden emin olmalısınız. Özellikle sırlarınızı paylaşırken iki kez düşünün. Çevrenizdeki kişilerin olumsuz tavırlarıyla karşılaşmanız mümkün olabilir. Dikkatli adımlar atın. Bugün ikili ilişkilerinizde duygusal davranmaktan kaçınmalısınız.

KOVA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Anne ya da babanızın sağlık sorunları olabilir, onlarla ilgileneceğiniz bir gün. Eş dost ziyaretlerini de ihmal etmemelisiniz. İşe ara vermeli çevrenizdekilerin gönlünü almalısınız. Eşinizle bazı ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor.

BALIK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Yaşantınıza yeni bir yön vermenin zamanı geldi de geçiyor bile. Artık değişmeli, bazı olayları daha iyi kavramalısınız. Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi birleştirmek isteyecektir.