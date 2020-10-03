2 bin 500 rakımlı tepede ders

Hakkari Yüksekova İlçesi’nin Bağdaş Köyü’nün Ericik Mezrası’nda telefon ve internet çekmiyor. Çocuklar, uzaktan eğitime katılabilmek için her gün 2 bin 500 rakımlı tepeye çıkıyor. EBA'ya bağlanarak derslerini takip ediyor.

Köy okulu öğretmeni Edibe Kaya, “Öğrenciler dağa çıktıkları için yoruluyorlar. Derse adapte olmaları zor oluyor. Onun için eğitimden uzak kaldılar. Lütfen bu öğrencilere internet sağlayalım, çünkü hepsinin gelecekleri var' dedi.

