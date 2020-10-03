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03 Ekim 2020 Cumartesi 22:52 | Son Güncelleme:

2 bin 500 rakımlı tepede ders

2 bin 500 rakımlı tepede ders

Yüksekova'nın Bağdaş Köyü'nde yaşayan çocuklar, telefonların çektiği 2 bin 500 rakımlı tepeye çıkarak ders işliyor.

Hakkari Yüksekova İlçesi’nin Bağdaş Köyü’nün Ericik Mezrası’nda telefon ve internet çekmiyor. Çocuklar, uzaktan eğitime katılabilmek için her gün 2 bin 500 rakımlı tepeye çıkıyor. EBA'ya bağlanarak derslerini takip ediyor.

Köy okulu öğretmeni Edibe Kaya, “Öğrenciler dağa çıktıkları için yoruluyorlar. Derse adapte olmaları zor oluyor. Onun için eğitimden uzak kaldılar. Lütfen bu öğrencilere internet sağlayalım, çünkü hepsinin gelecekleri var' dedi.

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