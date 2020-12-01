2 Aralık 2020 Çarşamba burç yorumları, bugün burcunuzu neler bekliyor? Başak burcunda aşk kapıda!

Günlük burç yorumları kişilere günlük yaşantılarından ipuçları veriyor. 2 Aralık 2020 Çarşamba burç yorumları yayınlandı. Bugün burcunuzu neler bekliyor? sorusunun yanıtı da cevap buldu. Başak burcunda aşk kapıda, boğalar da yüzlerini güldürecek haberler alacak. Uzman Astrolog Özlem Recep Koç yorumladı... İşte günlük burç yorumları...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Bugün arkadaşlarınızın anlamsız eleştirileri ile güne başlayabilirsiniz. Kim dost kim gizli düşman anlamaya başladığınız günlerden geçiyorsunuz. Eşinizden alacağınız destek ile pek çok konunun üstesinden gelebileceksiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Kendinizi anlatırken, bugün karşınızdaki kişiler tarafından anlaşılamadığınız günlerden geçiyor olabilirsiniz. Sağlığınıza oldukça dikkat etmelisiniz. Yakın akrabalarınızdan gelecek haberler yüzünüzü güldürecek cinsten.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün parasal anlamda güçlenirken, iş hayatınızdaki pek çok kişinin kıskançlığı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinizi çok rahat ifade edeceğiniz, İlahi olan enerjinin sizin yanınızda olduğu bir gün. Evcil hayvanınızın ufak yaramazlıkları ile eğlenirken, sağlık açısından fıtık problemlerinize dikkat etmelisiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

İlahi anlamda büyük destekler görmenin mutluluğunu yaşayacağınız bir gün. Sevdiğiniz kişinin tatlı sert eleştirileri ile karşılaşabilirsiniz. Bugünün enerjisini arttırmak için yardıma ihtiyacı olan kişilere desteklerinizi esirgemeyin.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Ruhsal manada sizi çok yoran kişilerin yavaş yavaş hayatınızdan çıktığını farketmenin huzurunu yaşayacaksınız. Çalışma ortamınızdaki dengesizlikler yüzünden gireceğiniz riskli adımlar sizi ciddi manada yorarken, önümüzdeki günlerde net kararlar ve başlangıçlar yapacaksınız. Aile bireylerinizin sağlığına dikkat etmelisiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Kalbi boş olanlar için bugün aşkını itirafta bulunan bir eş adayı kapıyı çalabilir, hazırlıklı olmalısınız. Evlilik için de sevdiğiniz kişinin ailesinden göreceğiniz destek sizi çok mutlu edecek. Yakın arkadaşlarınızın desteği ile projelerinizde hız kazanacaksınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bugün kalabalıklar içindeki arkadaşlarınızdan gelen haberlerle birlikte çok mutlu olacaksınız. Uzunca zamandır kabuğunuza çekildiğiniz döngüyü kırma vakti geldi. Rüyalarınıza ve yaşadığınız eş zamanlıklara dikkat etmenizi öneririm. İç sesinizin sorduğu soruların yanıtları gelecek.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün ilahi yardımların size akmasını istiyorsanız güne yardım ederek başlamanızı önerebilirim Çevrenizdeki kadınların eleştirileri hoşunuza gitmezken, onların ikinci yüzünü görebilirsiniz.. Özverili çalışmalarınız karşılığında finansal konularda rahatlayacağınız yeni projeler size verilebilir. Kalbi boş olanlar yakın arkadaşlardan gelecek itiraflara kalplerini açabilir.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Ruhsal manada biraz yorgun olacağınız bir gün. Çevrenizdeki kadınlar tarafından eleştiriler ile karşılaşabilirsiniz. Çocuğunuzun sorumluluğu eşiniz ile aranızda sıkıntılara sebebiyet verebilir ancak günü sakin geçirebilirseniz önümüzdeki günlerde gelecek desteğe siz bile şaşırabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Elinize geçen paraları değerlendirmek için acele etmemelisiniz. Ufak paralar ile yardımlar yapmanız size ilerleyen süreçlerde büyük iyilikler olarak geri dönebilir. Sevdiğiniz kişiden alacağınız küçük eleştirilere çok kulak asmayın, önümüzdeki günlerde bu durumu toparlayacaksınız.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki güzellikleri kıskanan yakın dostlarınız, ilişkinizin içinde olup bitenleri merak ediyor olabilir. Aranızda geçen güzellikleri veya sıkıntıları başkaları ile paylaşmamanız, enerjinizi bölmemenizi sağlayacaktır. Parasal anlamda artışlar bekleyen bir döneme giriş yapıyorsunuz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Aile büyüklerinizin eleştirilerini alırken sakinliğinizi korumalı ve belki de haklılık payları var mı diye düşünmelisiniz. Evinizin içinde arızalar olabilir, üzülmeyiniz. Parasal anlamda karşınıza yeni projeler çıkmak üzere, özgüveninizi toparlamalısınız.