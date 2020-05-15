18 ve 19 Mayıs'ta marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında BİM, ŞOK, A101, Migros çalışma saatleri nasıl?

18 ve 19 Mayıs’ta marketler açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde toplamda 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasını kamuoyuna duyurmuştu. Marketlerin çalışma saatleri ve günleri de açıklandı. Sokağa çıkma yasağında BİM, ŞOK, A101, Migros çalışma saatleri nasıl? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 VE 19 MAYIS’TA MARKETLER AÇIK MI?

15 ili kapsayacak şekilde düzenlenen 4 günlük sokağa çıkma yasağında marketler 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde belirli saatler olmak koşuluyla açık tutulacak. Marketle 18 ve 19 Mayıs’ta 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyetlerini sürdürecek.

BİM, ŞOK, A101, Migros marketler normal şartlarda 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verirken; 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sabah 10.00 akşam 16.00 olacak şekilde vatandaşlara hizmet verecek.

Bu belirtilen saatler sokağa çıkma yasağının uygulandığı 15 il için geçerli olacak. Yani Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri için geçerli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgede açık olacak yerler ve günleri belirtildi. Bu defa market, bakkal, ve manavlarla birlikte kasap dükkanları da müşterilerine belirlenen gün ve saatlerde hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı genelgesinde ilgili ifadeler şu şekilde belirtildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a) Market, bakkal, manav ve kasaplar;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

a.3- Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.