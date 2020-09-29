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29 Eylül 2020 Salı 22:53 | Son Güncelleme:

17 senedir harabe evin önünde ağlıyor

17 senedir harabe evin önünde ağlıyor

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ne bağlı Çömlekçi Köyü'nde 17 sene önce yeraltındaki su 9 evin zeminini etkiledi.

Ev sahipleri oturulamaz raporu verilen evleri terk etmek zorunda kaldı. 62 yaşındaki Mersine Arslantaş, 3 katlı kullanılamaz hale gelen evinden taşındı ama maddi imkansızlıklar yüzünden onarımını yaptıramadı. O günden bu yana, her gün harabe hale dönen evinin önünde gözyaşı döken Mersine Arslantaş, uzanacak yardım elini bekliyor.  

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