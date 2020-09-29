17 senedir harabe evin önünde ağlıyor

Ev sahipleri oturulamaz raporu verilen evleri terk etmek zorunda kaldı. 62 yaşındaki Mersine Arslantaş, 3 katlı kullanılamaz hale gelen evinden taşındı ama maddi imkansızlıklar yüzünden onarımını yaptıramadı. O günden bu yana, her gün harabe hale dönen evinin önünde gözyaşı döken Mersine Arslantaş, uzanacak yardım elini bekliyor.