15 yılda bir gerçekleşiyor! Mars ekim ayı boyunca Dünya'dan görülebilecek

NASA, 15 yılda bir rastlanan bu gökyüzü olayında Mars’ın dolunayla karıştırabileceğini söyledi. Kızıl gezegen, ekim ayı boyunca gece görünür olacak ve her akşam gece yarısı civarında gökyüzünde en yüksek konuma yükselecek. NASA'nın açıklamasına göre, Mars gezegeni her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak.