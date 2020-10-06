06 Ekim 2020 Salı 19:13 | Son Güncelleme:
15 yılda bir gerçekleşiyor! Mars ekim ayı boyunca Dünya'dan görülebilecek
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ekim ayı boyunca Mars'ın Dünya'ya en yakın konuma geleceği ve bu sayede geceleri dünyadan görüleceğini açıkladı.
NASA, 15 yılda bir rastlanan bu gökyüzü olayında Mars’ın dolunayla karıştırabileceğini söyledi. Kızıl gezegen, ekim ayı boyunca gece görünür olacak ve her akşam gece yarısı civarında gökyüzünde en yüksek konuma yükselecek. NASA'nın açıklamasına göre, Mars gezegeni her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak.