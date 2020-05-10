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  3. 13 yıl sonra gelen 'Mutluluk' itirafı: Beren Saat rolü Özgü Namal'ı kaptırdı

13 yıl sonra gelen 'Mutluluk' itirafı: Beren Saat rolü Özgü Namal'ı kaptırdı

13 yıl sonra gelen 'Mutluluk' itirafı: Beren Saat rolü Özgü Namal'ı kaptırdı

Ünlü yönetmen Abdullah Oğuz, Senaryo Sohbetleri'nde şaşırtan bir itirafta bulundu.

Bilgen BÜLBÜL

2007 yılında vizyona giren ‘Mutluluk’ filminin yönetmenliğine imza atan Oğuz, Özgü Namal’ın sinemada parlamasının sağlayan rolü ilk olarak Beren Saat’e götürdüklerini söyledi. Oğuz, “Beren Saat’e gittim. Beren dedi ki: ‘Ben televizyona iş yapmak istiyorum. Yeni çıkıyorum. Para da kazanayım.’ Çok yeni olduğu için sinemaya henüz vakıf değil. Sonra Özgü Namal buluştu benimle. Almış kitabı, koydu önüme. ‘Bunu ben oynayacağım’ dedi” ifadelerini kullandı.


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