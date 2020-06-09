12 parmağında marifet

EL BECERİSİ İSTEYEN İŞLERDE USTALAŞMIŞ

Karaman'ın Damlapınar Köyü’nde yaşayan, el ve ayaklarında ve birer fazla parmağı bulunan Abdurrahman Özer, el becerisi isteyen işlerde hünerleriyle şaşırtıyor. İlkokuldan sonra semercilik yaparak hayata atılan Özer, zamanla demircilik, nalbantlık, at arabası ustalığı, duvarcılık, sıvacılık, çatı ustalığı, marangozluk ve halı dokumacılığı gibi meslekleri öğrendi.

TEKERİNDEN KASASINA AT ARABASI YAPIYOR

Yıllarca köyünde ve çevre köylerde herkesin imdadına yetişen Abdurrahman Dede, 83 yaşında aynı azim ve şevkle çalışıyor. Özer, "Tarım aletleri, demirden nacak, çapa, orak, bıçak yapıyorum. Nalı kendim döver, hayvanlara çakarım. İhtiyaç olduğunda tekerinden kasasına kadar her şeyiyle at arabası yapıyorum. Duvar örer, çatı çakar, semer yaparım, halı örerim" diyor.

ÇALIŞTIĞIM İÇİN SAĞLIKLIYIM



Hayatı boyunca çok çalıştığını, çalışmaktan hiç yılmadığını anlatan Abdurrahman Özer, “Çok çalıştım, alnımın teriyle helal kazanç elde ettim. Sağlığımı çalışmaya borçluyum. Şimdi gençlere bunları anlattım mı inanmıyorlar" dedi.