12 Mayıs 2020 Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? 12 Mayıs evde bakım parası güncel listesi!

Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? Bakım maaşı yatan iller hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapamaya başladı. Her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç kişilerin ailelerinin yanında ayrılamaması için veriliyor. Peki, Evde Bakım Maaşı yatan iller hangisi? Bakanlığın evde bakım maaşlarını il il yatırıyor. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

12 MAYIS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

12 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 9 ilde evde bakım maaşları yatırıldı. İşte evde bakım maaşı yatırılan iller;

1- Amasya

2-Kırıkkale

3-Karabük

4-Sakarya

5-Tokat

6-Samsun

7-Kırşehir

8-Kırklareli

9-Edirne

Diğer illerde ise ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemeleri e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak aratmanız halinde karşınıza sorgulama ekranı çıkacaktır.

E-DEVLET BAKIM MAAŞI YATAN İLLER İÇİN TIKLAYINIZ.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 NE KADAR?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.