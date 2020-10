100 yaşındaki Nazmiye Nine'den uzun yaşam sırrı... Yoğurt yiyerek bir asrı devirdi

00 yaşındaki Nazmiye Nine, sağlıklı kalmanın ve uzun yaşamanın sırrını her gün tükettiği yoğurt, su ve doğal yiyeceklerin yanı sıra yemek öğünlerini vaktinde yemesine bağlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen fındık ayıklayan, bağ bahçe işleriyle uğraşan Nazmiye Nine, "Az yemek yiyorum erken yatıp uykumu alıyorum. Her zaman mutlu ve enerjiğim" dedi.