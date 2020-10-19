19 Ekim 2020 Pazartesi 23:36 | Son Güncelleme:
100 yaşındaki Nazmiye Nine'den uzun yaşam sırrı... Yoğurt yiyerek bir asrı devirdi
Düzce'nin Akçakoca İlçesi'ne bağlı Ortanca Köyü'nde doğup büyüyen, 7 çocuğu ve 24 torunu olan Nazmiye Özdemir, yaşamında bir asrı geride bıraktı. 1
00 yaşındaki Nazmiye Nine, sağlıklı kalmanın ve uzun yaşamanın sırrını her gün tükettiği yoğurt, su ve doğal yiyeceklerin yanı sıra yemek öğünlerini vaktinde yemesine bağlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen fındık ayıklayan, bağ bahçe işleriyle uğraşan Nazmiye Nine, "Az yemek yiyorum erken yatıp uykumu alıyorum. Her zaman mutlu ve enerjiğim" dedi.