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  3. 10 yıllık birikimiyle su kuyusu açtırdı

10 yıllık birikimiyle su kuyusu açtırdı

10 yıllık birikimiyle su kuyusu açtırdı

Bodrum'da Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu‘nda görev yapan 37 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Sevda Deliormanlı, 10 yıl boyunca biriktirdiği 40 bin lirayla Kenya'da su kuyusu açtırdı.

14 Mart’ta Kenya’nın Mombasa şehrine bağlı Malindi Köyü'ne giden Sevda Öğretmen, köy okulunun bahçesinde, Dünya Su Günü’nde su kuyusu açtırdı. 

Kuyuya İdlip şehitlerinin adını veren Sevda öğretmen “Ülkeme döndükten sonra 14 gün boyunca karantina sürecine uydum” dedi.

Anasınıfı öğretmeni Sevda Deliormanlı bütün birikimiyle Kenya’da İdlib şehitlerinin adını verdiği su kuyusu açtırdı.


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