10 parmağında 10 marifet

Kayseri'de, TIR, kamyon, otobüs, traktör, otomobil gibi çok sayıda aracı kullanabilen ve sürücü kursunda usta öğreticilik yapan iki çocuk annesi Özlem Borazan, katıldığı çok sayıda kurstan aldığı sertifikalar ve eğitim aşkıyla dikkati çekiyor. Otomobil kullanmayı babasını izleyerek öğrenen ve 1987 yılında ilk ehliyetini alan 51 yaşındaki Borazan, zaman içerisinde tırdan otobüse, traktörden kamyona birçok aracı kullanabilmek için gerekli olan ehliyet sınıflarına sahip oldu.

MEZUN OLUNCA SIKILIYOR

Bir sürücü kursunda ağır vasıta usta öğreticiliği yapan Borazan, 42 yaşından sonra liseyi açıktan tamamlayarak üniversite eğitimine başladı. İşaret dili tercümanlığından maket uçak yapımına, dikiş nakıştan diksiyona, el sanatlarından aşçılığa kadar yaklaşık 40 kursa katılarak çok sayıda sertifika alan Borazan, "Okumayı, öğrenmeyi, başarmayı seviyorum. Mezun olduğum zaman canım sıkılıyor. Çünkü kitaplarım elimden gidiyor. Elimden geldiğince okuyacağım" diyor.