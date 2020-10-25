10 kiloluk artışta, uyku apnesi riski 2 kat artıyor

Uyku sürenin kısa sürmesi veya uyku kalitesi düşük olması da obeziteye neden olabiliyor. Her 10 kilo artışta uyku apnesi riskinin de 2 kat arttığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Hakan Şilek, “Bu işe katılan denekler, özellikle karbonhidratlı yiyeceklere daha fazla açlık uyguladı ve karbonhidrat tüketimini tüketimini artmıştır. Burada, uyku yoksunluğunun, aynı enerji miktarlarının uykuda kısıtlanmamış grupta harcanması bekleneceği gibi muazzam bir enerji maliyetini tetiklemediğini ve bunun bir kalorimetresi ile onaylandığını belirtmek önemlidir" diye konuştu.