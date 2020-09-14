10 dönümlük bahçesini oyun parkı yaptı! Yeter ki çocuklar gülsün

Artvin Çamlık Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk, 14 torun sahibi Zekeriya Tavşanoğlu, mahallede çocukların rahatça oyun oynayabilecekleri alan bulunmaması üzerine harekete geçti. Tavşanoğlu, kayınpederinden kalan çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük araziye kendi imkanlarıyla ahşaptan yaptığı tahterevalli ve salıncak yerleştirdi.

TAŞLARI, DİKENLERİ TEMİZLEDİ



Zekeriya dede bununla da yetinmedi. Çocukların rahatça oynaması için arazideki dikenleri ve taşları temizleyip, çam ağaçlarının altında kendi imkanlarıyla küçük bir park oluşturdu. Tavşanoğlu “Burası benim bahçem olduğu kadar artık mahallemizin oyun parkı ve piknik alanı. Çocuklar burada oynayınca dünyanın en mutlu insanı oluyorum” dedi.

Tavşanoğlu, parkta çocukların ellerini yıkayabileceği, su içebilecekleri yerler bile yaptı. Çocuklar, çam ağaçlarının bulunduğu alanda gönüllerince koşup oynarken aileleri de piknik yapma ve dinlenme imkanı buluyor.

