10 bin liraya çalışacak çoban bulamıyor

Gençler bu işi yapmak istemediği için çoban bulamadıklarını söyleyen sürü sahibi Hakim Gezen, 6 ay boyunca hayvanları yaylada otlatacak kimseyi bulamadıkları için kendilerinin hayvanlara baktığını söyledi. Gezen, “Yazın sıcaklar olduğu zaman yaylaya çıkıyoruz. Peynir, süt üretiyoruz. Yaklaşık bin tane hayvanlarımız var. Çoban tutuyoruz 10 bin TL veriyoruz gelen yok” dedi.