02 Haziran 2020 Salı 00:17 | Son Güncelleme:
10 bin liraya çalışacak çoban bulamıyor
Siirt'te köylerde hayvanlarını yaylalarda otlatacak çoban bulamayan vatandaşlar, 10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban arıyor.
Gençler bu işi yapmak istemediği için çoban bulamadıklarını söyleyen sürü sahibi Hakim Gezen, 6 ay boyunca hayvanları yaylada otlatacak kimseyi bulamadıkları için kendilerinin hayvanlara baktığını söyledi. Gezen, “Yazın sıcaklar olduğu zaman yaylaya çıkıyoruz. Peynir, süt üretiyoruz. Yaklaşık bin tane hayvanlarımız var. Çoban tutuyoruz 10 bin TL veriyoruz gelen yok” dedi.