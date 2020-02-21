Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? İşte 21 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

21 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada kazananı merak ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün final heyecanı yaşanıyor. 21 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada'da bu hafta Gülseren Hanım, Neriman Hanım, Şadiye Hanım, Sevgi Hanım ve Fatma Hanım ile gelinleri yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMACILARI

Pazartesi günü Elif Hanım, Salı günü Nuray Hanım, Çarşamba günü Kader Hanım, Perşembe günü ise Zehra Hanım hazırladığı menülerle puanlarını aldı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAKKINDA

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor! Her bölüm kıyasıya rekabet yaşanıyor...

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.00'da FOX’ta.