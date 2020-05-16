Zor zamanların fedakar savaşçıları

Türkiye genelinde, 112 Acil, İstanbul’da 272’si hekim, 1805’i ambulans ve acil bakım teknikeri, 1591’i acil tıp teknisyeni, 1168’i ambulans şoförü, 282’si diğer çalışanlar olmak üzere 5 bin 118 personelle hizmet veriyor.

Yardım çağrısının 112 hattına düşmesinin ardından harekete geçen ekipler, hazırlıklarını yaparak hastaya ulaşmak üzere yola çıkıyor. Hastanın ilk önce ateşini ölçüyor, ardından temaslı öyküsünü dinliyor, daha sonra da en uygun hastanenin belirlenmesiyle kişinin nakil işlemlerini gerçekleştiriyor. Ekipler, hastayı, hastanedeki sağlık personeline teslim ettikten sonra, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide bulunan insanların yardım çağrılarına koşmak üzere yeniden yola çıkıyor.