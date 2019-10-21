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  3. Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Zonguldak merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin verdiği sorularla polis koleji ile polis akademisi sınavlarına girdikleri ve örgütün 'mahrem yapılanması'nda yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin verdiği sorularla polis koleji ve polis akademisi sınavlarına giren, örgütün 'mahrem yapılanması'nda yer alan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, perşembe günü Zonguldak merkezli İstanbul, Bolu, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; bazı doküman ve bilgisayarlara incelenmek üzere el koyuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

DHA

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