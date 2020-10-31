  • $8,3465
  • 9,6728
  • 504.287
  • 1112.37
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde yaşıyor... En yaşlı ağacımız 4115 yıldır ayakta
31 Ekim 2020 Cumartesi 02:24 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde yaşıyor... En yaşlı ağacımız 4115 yıldır ayakta

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde yaşıyor... En yaşlı ağacımız 4115 yıldır ayakta

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'deki anıt ağaçların tanıtımı ve korunması amacıyla bir proje başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’deki anıt ağaçlar için bir projeye imza attı. Türkiye’deki anıt ağaçların tanıtımı ve korunması amacıyla ‘anitagaclar.gov.tr’ internet sitesinde 9 bin 369 anıt ağaçtan 297’sinin il, ilçe, yaşı, boyu, gövde ve tepe çapı verilerinin yanı sıra tarihi öyküsü aktarıldı. Listede 2 bin yaşını deviren 4, bin yaşını aşan da 22 ağaç yer aldı. Türkiye’nin en yaşlı ağacı Zonguldak Alaplı’da bulunan 4 bin 115 yaşındaki porsuk olarak gösterildi.

ZONGULDAK

BRONZ ÇAĞI’NDA FİLİZLENDİ 

Bronz Çağı’ndan beri yaşayan ve oldukça sağlıklı olan porsukağacına en az 4 bin yıl daha ömür biçildi. 

GÜMÜŞHANE

EN YÜKSEĞİ 55 METRE 

Türkiye’deki anıt ağaçların en yükseği, Gümüşhane Torul’da bulunan 401 yaşındaki Göknar ağacı. Boyu 55 metre olarak ölçüldü. 

KASTAMONU

GÖVDESİ 8.8 METRE 

Türkiye’nin en geniş gövdeye sahip ağacı Kastamonu Bozkurt’ta. 801 yaşındaki doğu çınarının gövde çaplı 880 santimetre. 

<p>Kurgu: <a href='mailto:kerim.yildirim@turkmedya.com.tr'>kerim.yildirim@turkmedya.com.tr</a> 

Disiplin süreci İYİ Parti'yi nereye sürükler?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İzmir'de deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binanın enkazından yaralılar çıkarıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.