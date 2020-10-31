Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde yaşıyor... En yaşlı ağacımız 4115 yıldır ayakta
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'deki anıt ağaçların tanıtımı ve korunması amacıyla bir proje başlattı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’deki anıt ağaçlar için bir projeye imza attı. Türkiye’deki anıt ağaçların tanıtımı ve korunması amacıyla ‘anitagaclar.gov.tr’ internet sitesinde 9 bin 369 anıt ağaçtan 297’sinin il, ilçe, yaşı, boyu, gövde ve tepe çapı verilerinin yanı sıra tarihi öyküsü aktarıldı. Listede 2 bin yaşını deviren 4, bin yaşını aşan da 22 ağaç yer aldı. Türkiye’nin en yaşlı ağacı Zonguldak Alaplı’da bulunan 4 bin 115 yaşındaki porsuk olarak gösterildi.
ZONGULDAK
BRONZ ÇAĞI’NDA FİLİZLENDİ
Bronz Çağı’ndan beri yaşayan ve oldukça sağlıklı olan porsukağacına en az 4 bin yıl daha ömür biçildi.
GÜMÜŞHANE
EN YÜKSEĞİ 55 METRE
Türkiye’deki anıt ağaçların en yükseği, Gümüşhane Torul’da bulunan 401 yaşındaki Göknar ağacı. Boyu 55 metre olarak ölçüldü.
KASTAMONU
GÖVDESİ 8.8 METRE
Türkiye’nin en geniş gövdeye sahip ağacı Kastamonu Bozkurt’ta. 801 yaşındaki doğu çınarının gövde çaplı 880 santimetre.