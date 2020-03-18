Ziya Selçuk kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23-27 Mart'ta yapılacak uzaktan eğitime ilişkin içeriklerin hazırlandığı TRT stüdyolarını ziyaret etti. Bakan Selçuk, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitimde ilk dersi kendisinin vereceğini söyledi. Ziya Selçuk kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen soruları arasında yer alıyor. Uzaktan eğitimde ilk dersi verecek olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kim olduğu merak ediliyor.

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

1961 yılında Ankara'da doğdu. Lise öğrenimi Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikolojik Danışma - Rehberlik alanlarında Ankara Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesinde de doktora derecelerini almıştır.

Yükseköğretim kurumlarında uzun yıllar öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Vakıf üniversitelerinde mütevelli heyeti başkanlığı ve üyeliği yapmıştır. Eğitim siyaseti alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve üyelik, TUBİTAK-SOBAG Yürütme Kurulu Üyeliği, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı, PDR Derneği Yöneticiliği, köşe yazarlığı, uluslararası kuruluşlarda proje uzmanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür.

Aynı zamanda Türk Zekâ Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, bilimsel dergi editörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü Bilim Diplomasisi Kurul Üyeliği ve benzeri birçok görevde bulunmuştur. Çok sayıda resmi ve özel okulun modellenmesi ve kuruluşuna liderlik etmiştir. Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, öğrenme, mizaç konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.