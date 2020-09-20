20 Eylül 2020 Pazar 11:17 | Son Güncelleme:
Ziya Selçuk canlı yayını saat kaçta? Ziya Selçuk Instagram canlı yayın izleme linki
İlkokul 1. sınıflar 21 Eylül itibari ile okula başlıyor. Koronavirüs önlemleri dahilinde açılan sınıflarda öğrenciler kademeli ve seyreltilmiş olarak okula gidecekler. Öğrenciler haftanın belli günlerinde belli saatlerde ders alacaklar. Milli Eğitim Başkanı Ziya Selçuk, bugün velilerle canlı yayında buluşacak. İşte Ziya Selçuk Instagram canlı yayın izleme linki..
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukları 1. sınıfa başlayacak velilerimizle Instagram canlı yayınında buluşuyor. İlkokul 1. sınıflar 21 Eylül itibari ile okula başlıyor. Ziya Öğretmen, Instagram canlı yayınında velilerle bir araya gelecek ve sorulara yanıt verecek. Canlı yayını kaçırmak istemeyenler, yayının saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor.
ZİYA SELÇUK INSTAGRAM CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ
ZİYA SELÇUK CANLI YAYINI SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayını saat 20:00'de başlıyor.
MEB TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Ziya Öğretmen, çocukları 1. sınıfa başlayacak velilerimizle instagram canlı yayınında buluşuyor.
Instagram’da @ziyaselcukprofdr sayfasında.
Bu akşam:
Saat: 20.00
#okullarıbirlikteaçıyoruz