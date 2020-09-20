Ziya Selçuk canlı yayını saat kaçta? Ziya Selçuk Instagram canlı yayın izleme linki

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukları 1. sınıfa başlayacak velilerimizle Instagram canlı yayınında buluşuyor. İlkokul 1. sınıflar 21 Eylül itibari ile okula başlıyor. Ziya Öğretmen, Instagram canlı yayınında velilerle bir araya gelecek ve sorulara yanıt verecek. Canlı yayını kaçırmak istemeyenler, yayının saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor.

ZİYA SELÇUK CANLI YAYINI SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayını saat 20:00'de başlıyor.

MEB TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Ziya Öğretmen, çocukları 1. sınıfa başlayacak velilerimizle instagram canlı yayınında buluşuyor.

Instagram’da @ziyaselcukprofdr sayfasında.

Bu akşam:

Saat: 20.00

#okullarıbirlikteaçıyoruz