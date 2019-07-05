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  3. Zincirlikuyu'da inşaat halindeki binada yangın çıktı!

Zincirlikuyu'da inşaat halindeki binada yangın çıktı!

Zincirlikuyu'da inşaat halindeki binada yangın çıktı!

Beşiktaş Zincirlikuyu'da bir rezidans inşaatında izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Zincirlikuyu metrobüs durağının yakınında inşaat halinde olan bir binada yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği bölgede yangına müdahale edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Zincirlikuyu'da bir rezidans inşaatında yaşandı. Binanın giriş kısmında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin alev almasıyla bir anda yangın büyüdü. Yangına ilk olarak inşaatta çalışan işçiler müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin de müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.  

(İHA)

 

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