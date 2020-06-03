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  3. 'Zimmet' soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı var...
03 Haziran 2020 Çarşamba 14:26 | Son Güncelleme:

'Zimmet' soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı var...

'Zimmet' soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı var...

Yalova Belediyesi'nde 19 kişinin tutuklu olduğu milyonlarca liralık 'zimmet' soruşturması kapsamında belediye çalışanı 4 kişi daha gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen belediyedeki yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gözaltılar oldu. 

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in sekreteri S.K ve belediyede şoför olarak görev yapan A.I, F.V ve Ö.G. gözaltına alındı. Sekreter S.K soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sonrasında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği öğrenildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta gözaltına belediye çalışanları E.D. ve C.H.'nin çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, kendisine usulsüz ödeme yapılan C. Ö.'nün ise tutuklandığı bildirildi. Aralarında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in de olduğu 19 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında Vefa Salman da İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılmıştı.


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