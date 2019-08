Zilhicce ne zaman? Zilhicce ayı orucu nasıl tutulur ve faziletleri neler?

Zilhicce ne zaman? araştırılan konular arasında girdi. Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı olan Zilhicce için sayılı günler kaldı. Zilhicce ayı vatandaşların hac ibadetlerini gerçekleştirmesi açısından kutsal bir öeneme sahip.Kurban Bayramı’nında içine olduğu Zilhicce ayı içerisinde ibadet etmek, oruç tutmak isteyen vatandaşlar Zilhicce ayının detaylarını merak ediyor. Müslüman alemi açısından büyük öneme sahip olan Zilhicce ne zaman diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olarak kabul edilen Zilhicce ayı bu sene 2 Ağustos 2019 Cuma günü başlayıp 30 Ağustos 2019 Cuma günü son bulacak.

ZİLHİCCE AYI NEDİR?

Sözlükte “hac ayı” anlamını taşıyan zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayı olarak bilinir. İslâm’dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde “mesîl” ve “müsbil”, Arab-ı âribe devrinde ise “ne‘as” ve “bürek” şeklinde adlandırılıyordu.

ZİLHİCCE AYININ FAZİLETİ

Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46).

ZİLHİCCENİN İLK 10 GÜNÜNDE NELER YAPILIR?

Zilhicce ayının birinden onuna (yâni Kurban Bayramının ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra:

10 salevât-ı şerîfe: "Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

10 istiğfâr: "Estağfirullâhe'l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayye'l-Kayyûme ve etûbü ileyk ve nes'elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ innehû hüve't-Tevvâbü'r-Rahîm."

10 tevhid: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur.

ZİLHİCCE AYINDA NELER YAPMAK GEREKİR?

Zilhicce ayı oruç tutma günlerinden birisidir Senedeki faziletli günler. Ramazan ayından sonra, Arefe günü, Aşûre günü, Zilhicce ve Muharrem aylarının ilk on günleridir. Haram aylarının tamamı, oruç tutma günleridir. Bunlar faziletli günlerdir. Bu kıymetli ay ibadetle değerlendirilmelidir "Allah'ın katında, Zilhicce ayının (ilk) on günlerinden daha kıymetli günler yoktur, O günlerde Allah-ü Teala'ya çok ibadet ediniz!" Bununla birlikte bu ibadetlerle de meşgul olmak gerekir;

Kaza namazı kılmak,

Sadaka vermek,

Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,

Tesbih namazı kılmak,

Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak.

ZİLHİCCE ORUCU NASIL TUTULUR?

Zilhicce orucu, Zilhicce ayının başlamasıyla başlar 9. gün dahil olmak üzere oruç tutulur.

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak “Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur” buyurmuş , yine “Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur” dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

10.GÜNÜ FAZİLETLERİ

Her kim, Zilhicce ayının ilk on günü içinde fakirlere yardım etse, Peygamberlere hürmet etmiş olur. Bu on gün içinde, her kim bir hasta ziyaret etse, Allahü teâlânın dostları olan kulların hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. Bu on gün içinde yapılan her ibadet, diğer günlerde yapılan ibadetlerden çok daha üstün ve pek fazla sevaba vesile olur. Bu on gün içinde din ilmi meclisinde bulunan kimse, Peygamberler toplantısında bulunmuş gibi olur. Hadîs-i şerifte buyuruldu ki: Allahü teâlâ, ibadetler içinde, Zilhiccenin ilk on gününde yapılanları daha çok sever. Bu günlerde tutulan bir gün oruca, bir senelik nafile oruç sevabı verilir. Gecelerinde kılınan namaz, Kadir gecesinde kılınan namaz gibidir. Bu günlerde çok tesbih yani Sübhanallah, tehlil yani Elhamdülillah ve tekbir yani Allahü ekber söyleyiniz!

İmâm-ı Rabbânî hazretleri, bir talebesine hitaben buyuruyor ki:

“Ramazan-ı şerifin son on günü yapamamış olduğunuz itikafın kazası olmak için niyet ederek, Zilhicce ayının ilk on günü itikaf ediniz. Böyle niyet ederek, sünnet sevabına kavuşursunuz. Bu itikafta, Allahü teâlâya, boyun bükerek, ağlayarak, sızlayarak, kusurların affı için çok yalvarınız!”

HZ. MUHAMMET AREFE GÜNÜ İÇİN NE SÖYLEDİ

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.