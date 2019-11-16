Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama

Su kesintileri vatandaşları olumsuz şekilde etkileyebiliyor. 16 Kasım Cumartesi günü yaşanan su kesintisi sonrası 'Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek?' sorusu aratılmaya başladı. İSKİ tarafından planlı ya plansız kesilen sular yaşantıyı olumsuz yönde etkileyebiliyor. İşte Zeytinburnu'nda suların geleceği saat...

ZEYTİNBURNU'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 16 Kasım Cumartesi günü Zeytinburnu'nda yaşanan su kesintisinin saat 22.00'da bitirilmesi öngörülüyor.

İskiden yapılan açıklamada: "İçmesuyu isale hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılmaktadır" ifadelerine yer veriliyor.

Su kesintisinden etkilenen mahalleler: Telsiz Mah,Sümer Mah,Veliefendi Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Seyit Nizam Mah,Çırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah,Kazlıçeşme Mah.