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  3. Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? 5 Kasım Zeytinburnu su kesintisi sorgulama..

Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? 5 Kasım Zeytinburnu su kesintisi sorgulama..

Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek" 5 Kasım Zeytinburnu su kesintisi sorgulama..

Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? sorusu arama motorunda o bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. iSKİ’den yapılan açıklamayla İstanbul’da bugün birçok ilçede su kesintilerinin yaşanacağı duyuruldu. Su kesintileri ile karşılaşanlar Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? merak ediyor. İşte 5 Kasım Zeytinburnu su kesintisi sorgulama..

 

Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle bugün bazı ilçelerde su kesintileri yapılıyor. Bazı bölgelerde 10 saat bazı bölgelerde ise 20 saat sular olmayacak. Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı haberimizde..

ZEYTİNBURNU'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Zeytinburnu'nda aşağıdaki ilçelere 10 saat su verilemeyecek. Su kesintisi saat 11:00'de başladı. 

Zeytinburnu;
Beştelsiz, 
Çırpıcı, 
Gökalp, 
Kazlıçeşme, 
Maltepe, 
Merkez Efendi, 
NuriPaşa, 
Seyit Nizam, 
Sümer, 
Telsiz, 
Veliefendi, 
Yenidoğan 
Yeşiltepe

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