  • $7,7546
  • 9,1135
  • 473.526
  • 1156
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
05 Ekim 2020 Pazartesi 11:38 | Son Güncelleme:

Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi 

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi." 
<p>Çocuklarına uyguladığı şiddeti sosyal medyada canlı yayınlayan Halil Y. adlı şahış gözaltına alın

Çocuklarına uyguladığı şiddeti canlı yayınlayan vicdansız baba gözaltına alındı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Osmanlı Padişahlarının tılsımlı gömlekleri

Aşırı tüketildiğinde ölüme yol açabilen besinler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.