05 Ekim 2020 Pazartesi 11:38 | Son Güncelleme:
Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi."