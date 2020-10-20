Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verdi.