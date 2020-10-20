  • $7,8956
  • 9,3289
  • 483.478
  • 1206.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
20 Ekim 2020 Salı 14:46 | Son Güncelleme:

Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verdi. 

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

19 Ekim 2020 Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Gaga Gölü'nde yapılan incelemede kilise kalıntılarına rastlandı

MasterChef'te Barbaros yemeğini sunamayınca Mehmet şef çıldırdı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.