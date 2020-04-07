Müge Anlı programında yaptığı açıklamalar ile Türkiye'nin gündemine gelen Zeynep Ergül, tekrar bölümleriyle yeniden gündem konusu oldu. Zeynep Ergül nereli, kimdir? Zeynep Ergül olayı nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

ZEYNEP ERGÜL OLAYI NEDİR?

Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'nın programına geldi. Kızına ulaşan Zeynep hanım 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay dosyasının açılmasına sebep oldu. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep hanım programa yaptığı işler ve çelişkili açıklamalarla damga vurdu.

ZEYNEP ERGÜL KİMDİR, İTİRAFLARI NELER?

Zeynep hanım ile ilgili programa gelen bir iddiayı ise Müge Anlı açıkladı. Anlı'nın açıklamasına göre Zeynep hanım yakınlarına:"Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı...Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." dediği ortaya çıktı.

Müge Anlı ise asit konusuyla ilgili şunları söyledi "Asit olayı benim çok dikkatimi çekti. Zeynep abisi Cahit asidin üzerine oturuyor. Fakat hastaneye bile gitmiyor polisler soracaklar ne oldu diye. O dönemden hatırlıyorum ben bunu". Ayrıca Zeynep Ergül'ün kızı kaybolduktan aylar sonra programa katılması da dikkatlerden kaçmadı. Müge Anlı'ya göre Zeynep hanım birisine gözdağı vermek için programa katıldı.

TUTUKLANDILAR



Ortaya çıkan ayrıntılar ardından Gaziantep Emniyetinin başlattığı operasyon sonucu savcılık, cinayetle ilgili Cahit Ergül, ağabeyi Mustafa Ergül, bir başka suçtan cezaevinde olan Ercan Bozkurt ve diğer zanlı Ercan M'nin, Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde canavarca hislerle ve tasarlayarak öldürme suçlarını işlediklerine kanaat getirerek, tutuklu yargılanmalarına karar kıldı.

Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde ilk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeynep Ergül, Müge Anlı'da ortaya çıkan diğer detayların ardından kasten öldürme suçundan tutuklanarak Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Böylece Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde tutuklu sanıkların sayısı 5'e yükseldi.