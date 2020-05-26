Zeynep cinayetinde yeni gelişme ortaya çıktı!

Muğla'da, geçen pazar günü sabah 05.30 sıralarında Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde bir kadın cinayeti meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar (25) ile erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu (26) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göri Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

KATİL ZANLISI DA YOĞUN BAKIMDA

Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu, polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemaloğlu'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet´le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı.

ZEYNEP ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ

Cinayetle ilgili yürek burkan detaylar da ortaya çıktı. Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi.

"YARIN DAHA FAZLASINI YAPAR" DİYE UYARMIŞTIK

Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşının, bir öğretim üyesine, "Hocam 2 hafta önce dayak yediğini, polise gidip uzaklaştırma verdirttiğini ama ertesi gün gidip kaldırttığını anlatmıştı. Bu kız ile çocuk uzun süredir beraber. Çocuk bu kızı arkadaşından ayırıp bodrum katta ev tutuyor. Sonra bu kız hep orda yasamaya başlıyor. Kirasına filan da yardımcı olmamış. Hep kavga ediyorlarmış. Zaten 2 hafta önce kız dayak yiyor yüzü gözü tanınmaz hale geliyor. Bayılıp hastaneye gidiyor ama dayak yediği gün imdat diye bağırmasına rağmen ev sahibi filan olaya karışmıyor. Bize de bu olayı suratı iyileştikten sonra anlatıyor. Kendisini 'Bugün bunu yapan yarın daha fazlasını yapar' diye uyarmıştık ama dinletemedik. Hatta başka yerde kalmasını söyledik. Bugün de bu acı haberi aldık" mesajı attığı ortaya çıktı.