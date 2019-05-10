Zeus Mağarası'nın gezi yolları ve seyir terası hizmete girdi

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürü Koray Işık ve yetkililerle birlikte Zeus Mağarası’nda tamamlanan projeyi yerinde inceledi. Tamamlanan proje ile ilgili bilgi alan Kaymakam Yücel, “ Zeus Mağarası’nın turizme kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında öncelikle birinci derece koruma alanı içindeki mağaranın korunması da hedeflenmiştir. Proje kapsamında gezi yolları ve seyir terası vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Özellikle yaz aylarında büyük ilgi gören ve ziyaretçi akınına uğrayan Dilek Milli Parkımızın girişindeki Zeus Mağarası’nın hem restorasyonunu ve çevre düzenlemesini sağladık. Hem de gezi yolları ve seyir terasını hizmete sokarak, vatandaşımızın ve turistlerin ziyaretleri sırasında tahrip olmasının önüne geçilecek “ dedi.

(İHA)