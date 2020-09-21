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21 Eylül 2020 Pazartesi 23:58 | Son Güncelleme:

Zeugma'da 2 bin yıl sonra ilk nikah

Zeugma'da 2 bin yıl sonra ilk nikah

Gaziantep Nizip'te bulunan Zeugma Antik Kenti'nde 2 bin yıl aradan sonra ilk kez nikah töreni düzenlendi. Tarih mezunu olan çift, antik kentte dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Gaziantep Nizip’te bulunan Zeugma Antik Kenti’nde bulunan karşılama merkezinde nikah alanı oluşturuldu. Nizip Belediyesi önceki gün Zeugma’da 2 bin yıl aradan sonra ilk nikah işlemini gerçekleştirdi. Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, tarih bölümü mezunu olan Zeynep ve İbrahim Keskin çiftinin nikahını kıydı.

BİR İLKE TANIK OLDULAR

Her yanı tarih kokan bu mekanda hayırlı bir işe imza atmak ve nikah kıymanın kendisine nasip olduğu için gururlu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Sarı, “2 bin yıl aradan sonra ilk kez Zeugma’da nikah kıyılıyor. Bu alanın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor ve genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

TEZ ÇALIŞMASI YAPMIŞ

Tarih bölümü mezunu olan Zeynep Keskin ise, Zeugma’nın kendisinin tez konusu olduğunu belirterek, “Üzerinde çalışıp araştırmalar yaptığım Zeugma’da nikahımın kıyılacağı aklıma gelmezdi. Bunun için çok mutluyum bize bu imkanı sunan herkese teşekkür ederim’’ dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından nikahları kıyılan Keskin çifti, Zeugma semalarına güvercin bıraktı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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