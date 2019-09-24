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  3. Zeki Müren neden öldü hastalığı hayatı evlendi mi çocuğu var mıydı Zeki Müren kaç yaşında öldü?

Zeki Müren neden öldü hastalığı hayatı evlendi mi çocuğu var mıydı Zeki Müren kaç yaşında öldü?

Zeki Müren neden öldü hastalığı hayatı evlendi mi çocuğu var mıydı Zeki Müren kaç yaşında öldü"

Zeki Müren kaç yaşında öldü? Zeki Müren neden öldü hastalığı hayatı evlendi mi çocuğu var mıydı? Zeki Müren (6 Aralık 1931 – 24 Eylül 1996), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şair.

Zeki Müren kaç yaşında öldü? Zeki Müren neden öldü hastalığı hayatı evlendi mi çocuğu var mıydı. 1950 yılında henüz üniversite öğrencisiyken TRT İstanbul Radyosunun açtığı ve 186 adayın katıldığı solist sınavını birincilikle kazandı. 1 Ocak 1951'de, İstanbul Radyosunda canlı olarak yayımlanan bir programda ilk radyo konserini verdi ve bu konseri çok beğenildi. Bu konserde kendisine eşlik eden saz ekibi Hakkı Derman, Serif İçli, Şükrü Tunar, Refik Fersan ve Necdet Gezen'den oluşuyordu. 

ZEKİ MÜREN KİMDİR?

Zeki Müren kaç yaşında öldü? Zeki Müren (6 Aralık 1931 – 24 Eylül 1996), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şair. Bursa'nın Hisar semtinde, Ortapazar Caddesi'ndeki 30 numaralı ahşap evde aya ve Hayriye Müren çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.Ailesi Üsküp'ten Bursa'ya göç etmişti. Babası kereste tüccarıydı. Ufak tefek ve çelimsiz bir çocuktu. 11 yaşında Bursa'da sünnet oldu. İlkokulu Bursa Osmangazi İlkokulunda (sonradan Tophane İlkokulu ve Alkıncı İlkokulu) okudu. Henüz ilkokuldayken yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi ve müzikli okul müsamerelerinde baş rolleri oynamaya başladı. Hayatındaki ilk rolü, bu müsamerelerden birindeki çoban rolüdür.

 

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