Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı! Zehra Zümrüt Selçuk kimdir, nerelidir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Vatandaşlar Bakan Selçuk ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki, Zehra Zümrüt Selçuk kimdir, nerelidir? Zehra Zümrüt Selçuk sağlık durumu nasıl?

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK AÇIKLAMASI

Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.

Çok şükür, genel durumum iyi.

Tedavime evde devam ediyoruz.

Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

Zehra Zümrüt Selçuk 1979 yılında Ordu'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Ekonomi alanındaki doktora derecesini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Michigan Üniversitesi'nden, işletme doktorasını ise Teksas Devlet Üniversitesi'nden aldı. Selçuk, aynı üniversitede doktorasını tamamlarken muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansını da yaptı.

2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak da bir süre çalıştı. İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatik ve Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinde kıdemli araştırma görevini yürüttü. Sonrasında aynı kurumda direktörlük yaptı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Temsilciliği, Kadın Platformu üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

9 Temmuz 2018'de Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı görevine getirildi. Selçuk, Ruhsar Pekcan ile birlikte kurulan 66. Hükûmette yer alan iki kadın bakandan birisi oldu.